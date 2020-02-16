Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 февраля 2020
- 09:59 Боевики уничтожили актерский состав фильма “Зеленый слоник”.
- 09:25 Ракетный удар по базе США в Ираке — подробности.
- 08:30 «Они атакуют нас в открытую», — сирийцы и российские военные о подробностях стычки с солдатами США.
Боевики уничтожили актерский состав фильма “Зеленый слоник”
Легкая пропагандистская эклектика. Кто-то запустил фейк про налет на Хмеймим дронов боевиков, в ходе которого на базе якобы были потери. И лишь чуть позже, яростно репостившие это (поклонники боевиков и украинская диванная сотня в особенности), обратили внимание, что список указанных фамилий совпадает с фамилиями главных героев легендарного арт-хауса "Зеленый слоник". Троллинг 80-го уровня.
Один из распространителей фейка уже оправдывается.
Вот до чего доводит незнание киноклассики.
Просветить автора фейка на тему культурологических особенностей "Зеленого слоника" можно здесь https://twitter.com/faruq_shami77/status/1228927614359830528
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Ракетный удар по базе США в Ираке — подробности
Военная база возглавляемой США антитеррористической коалиции подверглась ракетному удару, сообщает Reuters, ссылаясь на американский военный источник. О жертвах и повреждениях, как и о количестве выпущенных ракет, пока ничего не известно. Представители коалиции утверждают, что погибших нет.
В свою очередь информационное агентство AFP сообщает о том, что несколько ракет упали в так называемой зелёной зоне Багдада — в квартале, где располагается посольство США в Ираке.
Известно, что в момент атаки на территории диппредставительства завыли предупреждающие сирены.
«Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции „Непоколебимая ярость“ в международной зоне (16 февраля в 3.24 по багдадскому времени — прим. РВ). Мы расследуем обстоятельства этого происшествия», — заявил полковник Армии США Майлс Кэггинс.
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«Они атакуют нас в открытую», — сирийцы и российские военные о подробностях стычки с солдатами США
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток. Российским журналистам также удалось найти очевидцев инцидента и родственников погибшего.
В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными Соединенных Штатов и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны России, конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.
Как рассказал журналистам Резанцев, «инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции». По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.
«Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», — сказал генерал.
По его словам, американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению».
«Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», — рассказал Резанцев.
По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошенных гостей собралось в тот день около тысячи человек — «на первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия». Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам.
«Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие.
На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — отметил генерал-майор.
Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, «потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично».
«Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал российский генерал.
Местная жительница Нур Хасан рассказала журналистам, что была очевидицей трагедии.
«У меня много детей, я благодарю Аллаха за то, что он уберег их от пуль. Мы стояли на том же перекрестке. Началась стрельба, я думала только о том, как их защитить.
Мы оплакиваем погибшего, такое горе родителям. Любая мать меня поймет», — сказала она.
Отец погибшего Халид Бари Аль Мухаммад добавил, что Сирия «страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации».
«Теперь они атакуют нас в открытую. Льется кровь сирийцев. Я потерял сына. За что они убили его? Мы продолжим свое сопротивление», — сказал он.
Его брат, дядя убитого мальчика, добавил, что конфликт начался после того, как «американцы силой проникли через блокпост и местные жители, которые тут толпились, обкидали их камнями».
«У моего племянника Фейсала не было оружия — он использовал камни, грязь, куски арматуры. Со стороны американского конвоя был открыт беспорядочный огонь по толпе.
Фейсал получил три пулевых ранения в ногу, шею и грудь, его отнесли домой, но спасти не смогли», — рассказал родственник.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГИЛ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении «террористического халифата», но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы «не допустить его возрождения».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, канал между военными России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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