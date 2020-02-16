Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 февраля 2020

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал подробности конфликта американских военных и местного населения на севере САР, в результате которого погиб подросток. Российским журналистам также удалось найти очевидцев инцидента и родственников погибшего.

В среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы в провинции Хасеке, сирийские военные остановили отклонившуюся от маршрута колонну США. Между военными Соединенных Штатов и местным населением произошел конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны России, конфликт с участием военных США и местных жителей в Сирии удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.

Как рассказал журналистам Резанцев, «инцидент произошел в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции». По его словам, американцев остановили на блокпосту сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо.

«Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», — сказал генерал.

По его словам, американские военные «продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению».

«Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба», — рассказал Резанцев.

По его данным, затем на импровизированный митинг протеста против визита непрошенных гостей собралось в тот день около тысячи человек — «на первоначальном этапе, когда только назревал конфликт, были только женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия». Он также сообщил, что за экстренной помощью американцы обратились к россиянам.

«Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. Для локализации конфликта в район инцидента прибыли российские военнослужащие.

На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — отметил генерал-майор.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, «потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично».

«Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал российский генерал.

Местная жительница Нур Хасан рассказала журналистам, что была очевидицей трагедии.

«У меня много детей, я благодарю Аллаха за то, что он уберег их от пуль. Мы стояли на том же перекрестке. Началась стрельба, я думала только о том, как их защитить.

Мы оплакиваем погибшего, такое горе родителям. Любая мать меня поймет», — сказала она.

Отец погибшего Халид Бари Аль Мухаммад добавил, что Сирия «страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации».

«Теперь они атакуют нас в открытую. Льется кровь сирийцев. Я потерял сына. За что они убили его? Мы продолжим свое сопротивление», — сказал он.

Его брат, дядя убитого мальчика, добавил, что конфликт начался после того, как «американцы силой проникли через блокпост и местные жители, которые тут толпились, обкидали их камнями».

«У моего племянника Фейсала не было оружия — он использовал камни, грязь, куски арматуры. Со стороны американского конвоя был открыт беспорядочный огонь по толпе.

Фейсал получил три пулевых ранения в ногу, шею и грудь, его отнесли домой, но спасти не смогли», — рассказал родственник.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГИЛ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении «террористического халифата», но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы «не допустить его возрождения».

Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, канал между военными России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально.

Читайте также: Россия руководит войной в Ливии: Эрдоган рассказал о ЧВК «Вагнера» и необычном кадре (ФОТО)

* запрещенная в РФ террористическая группировка