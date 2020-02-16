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Первый пошёл! Россия вскрывает резервы. Объясняем для чего

20:01. 16 февраля 2020 131 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

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На этой неделе было принято эпохальное решение – правительство России наконец-то определилось с тратами денег из накопленных резервов и решило направить первые средства на покупку Сбербанка. Мы объясним суть происходящего самым простым и наглядным языком, так, что поймут даже далёкие от экономики люди. А ещё расскажем кто запретил РЖД закупать отечественные компьютеры и что с этим делать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DzowfYz-RhU

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