Первый пошёл! Россия вскрывает резервы. Объясняем для чего
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На этой неделе было принято эпохальное решение – правительство России наконец-то определилось с тратами денег из накопленных резервов и решило направить первые средства на покупку Сбербанка. Мы объясним суть происходящего самым простым и наглядным языком, так, что поймут даже далёкие от экономики люди. А ещё расскажем кто запретил РЖД закупать отечественные компьютеры и что с этим делать.
Как раньше говорили “пиз*т как Троцкий”.
Русский Троцкий слишком затянулся.
Боже, боже, неправда ли вы не находите ?