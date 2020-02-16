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Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

15:25. 16 февраля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Новости. Интересные события и славянские мероприятия. Выпуск 135

Всем здравия!

В эфире Новости Славянского Мира,
С вами ведущая – Наталья Усольцева.

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TWHcWfifno4

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