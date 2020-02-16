Как из путинской России все убегают в США

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США обновили данные по проживающим там уроженцам России. Они оказались сенсационны

В середине прошлого года публиковал на АШ материал "Численность жителей

родом из России (реальность vs мульки либерды)." Это были официальные данные США по состоянию на 2017 год о распределении всех проживающих на их территории людей (независимо от гражданства) по тем странам в которых они родились.



То есть, грубо говоря, информация об общем числе накопленной миграции в США за вычетом тех кто либо просто помер (люди смертны), либо не прижился и свалил обратно на родину или в третью страну.

Такая направленность источника данных говорит, скорее, о завышении числа мигрантов в США с целью создания более благоприятного образа Америки как либерально-демократического рая.США

Тот материал ожидаемо вызвал дикую боль у адептов секты Массового Бегства из Путинской России. Не мудрено: узнать, что из 327 миллионов жителей США и 44 млн 525 тысяч жителей США, рожденных вне США, уроженцы России составили 403 тысячи (менее 1 процента от числа тамошних мигрантов!!!) для прозападных троллей было публичным унижением.