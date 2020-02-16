Как из путинской России все убегают в США
Причём англоязычная версия Википедии относит МРI к либеральным (т.е. поощряющих миграцию и размывание этносов) мозговым центрам.
Такая направленность источника данных говорит, скорее, о завышении числа мигрантов в США с целью создания более благоприятного образа Америки как либерально-демократического рая.
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В середине прошлого года публиковал на АШ материал "Численность жителей США родом из России (реальность vs мульки либерды)." Это были официальные данные США по состоянию на 2017 год о распределении всех проживающих на их территории людей (независимо от гражданства) по тем странам в которых они родились.
То есть, грубо говоря, информация об общем числе накопленной миграции в США за вычетом тех кто либо просто помер (люди смертны), либо не прижился и свалил обратно на родину или в третью страну.
Тот материал ожидаемо вызвал дикую боль у адептов секты Массового Бегства из Путинской России. Не мудрено: узнать, что из 327 миллионов жителей США и 44 млн 525 тысяч жителей США, рожденных вне США, уроженцы России составили 403 тысячи (менее 1 процента от числа тамошних мигрантов!!!) для прозападных троллей было публичным унижением.
И вот, наконец, данные обновлены и мы можем увидеть картину уже на 2018 год. И в том, что касается данных по мигрантам из России картина попросту сенсационна. Относительно 2017 накопленная численность уроженцев России живущих в США… СНИЗИЛАСЬ.
Нет, не темп прироста снизился. А само их количество там снизилось. То есть число умерших там старичков и тех кто не впечатлился жизнью в США и съехал превысило число новых приезжих уроженцев России. Это просто бомба.
Публикую таблицу в сокращенном виде. Динамику по всем странам можете посмотреть на первоисточнике https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends#…
Причём, вы видите, они публикуют и пределы допустимой ошибки. Так вот, если даже для 2018 года чисто теоретически предположить, что весь объем допустимой погрешности надо прибавить – всё равно число в 2018 меньше чем в 2017 (даже если из 2017 ни одного человека не убавлять).
Да и в целом – объем накопленного за всю путинскую эпоху изменения числа эмигрантов из России выглядит неприлично (для смердяковых). 43 тысячи человек (383 тыс– 340 тыс) прироста. За 18 лет. Это не мало. Это, извините, нисколько.
Доля уроженцев России в числе мигрантов в США свалилась до 0,86%.
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ЭТО ХОРОШО, БЕГУТ ПРЕДАТЕЛИ!!!!! НО НАЗАД ИХ НЕ ПРИНИМАТЬ — ОНИ ПРЕДАТЕЛИ!!!!!