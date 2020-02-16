Главная » Аналитика, Невероятное в мире, Политика

Как из путинской России все убегают в США

09:37. 16 февраля 2020 193 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Migration Policy InstituteПриведённые ниже данные взяты автором на сайте либерального вашингтонского Migration Policy Institute (MPI) – Института по изучению миграционной политики.

Причём англоязычная версия Википедии относит МРI к либеральным (т.е. поощряющих миграцию и размывание этносов) мозговым центрам.

Такая направленность источника данных говорит, скорее, о завышении числа мигрантов в США с целью создания более благоприятного образа Америки как либерально-демократического рая.

*
США обновили данные по проживающим там уроженцам России. Они оказались сенсационны

В середине прошлого года публиковал на АШ материал "Численность жителей США родом из России (реальность vs мульки либерды)." Это были официальные данные США по состоянию на 2017 год о распределении всех проживающих на их территории людей (независимо от гражданства) по тем странам в которых они родились.

То есть, грубо говоря, информация об общем числе накопленной миграции в США за вычетом тех кто либо просто помер (люди смертны), либо не прижился и свалил обратно на родину или в третью страну.

Тот материал ожидаемо вызвал дикую боль у адептов секты Массового Бегства из Путинской России. Не мудрено: узнать, что из 327 миллионов жителей США и 44 млн 525 тысяч жителей США, рожденных вне США, уроженцы России составили 403 тысячи (менее 1 процента от числа тамошних мигрантов!!!) для прозападных троллей было публичным унижением.


И вот, наконец, данные обновлены и мы можем увидеть картину уже на 2018 год. И в том, что касается данных по мигрантам из России картина попросту сенсационна. Относительно 2017 накопленная численность уроженцев России живущих в США… СНИЗИЛАСЬ.

Нет, не темп прироста снизился. А само их количество там снизилось. То есть число умерших там старичков и тех кто не впечатлился жизнью в США и съехал превысило число новых приезжих уроженцев России. Это просто бомба.

Публикую таблицу в сокращенном виде. Динамику по всем странам можете посмотреть на первоисточнике https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends#…

США обновили данные по проживающим там уроженцам России. Они оказались сенсационны

Причём, вы видите, они публикуют и пределы допустимой ошибки. Так вот, если даже для 2018 года чисто теоретически предположить, что весь объем допустимой погрешности надо прибавить – всё равно число в 2018 меньше чем в 2017 (даже если из 2017 ни одного человека не убавлять).

Да и в целом – объем накопленного за всю путинскую эпоху изменения числа эмигрантов из России выглядит неприлично (для смердяковых). 43 тысячи человек (383 тыс– 340 тыс) прироста. За 18 лет. Это не мало. Это, извините, нисколько.

Доля уроженцев России в числе мигрантов в США свалилась до 0,86%.


Счетовод


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4886705.html

Метки: Америка, Запад, мигранты, Россия, статистика, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...суровые испытания, а не убегать от них с чужим ...и развалить все окончательно. Поэтому многие ценят именно путинскую манеру ...для того, чтобы показать какие у России безбашенные олигархи.  А ... неделе некая энергетическая комиссия США и Евросоюза прямым текстом...
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ ЛЮБВИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА - 2 ЧАСТЬ
... Аркадий Укупник и все российские актёры — создали...т. е. всего путинского правления) и для вдумчивого...также иммигрировавшей в США и сумевшей охмурить...в варианте комедии – убегает от неё прямо со...НЕмоноэтничного государства РК (тогда как Россия, где 80% русских...
Почему Путин медлит - и медлит ли он вообще?
...богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей .... Другой логики у путинского промедления я не вижу...решимости, против диктата США – а США в отместку организовали...как у Стрелкова, как у Мадуро: вначале пыль до небес, а потом «убегаем, убегаем...
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019
...судьбу всей Украины (ВИДЕО). 03:52 Какие «... не боятся путинских угроз развязывания третьей...дипведомства США. Напомним, 31 августа США, ...нормандской четверки», президент России Владимир Путин, подтвердил...Испуганные подростки стали убегать от злоумышленника, ...
Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2019
... также: В США одобрили «адские санкции» против России К оглавлению |...нибудь догадается и объявит его "путинским агентом", - заметил Аверин....вышла отменная – протесты заметили все мировые СМИ. Сам Аваков..., как эти «доблестные воины» в ужасе позорно убегали от...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2017
... за углем к России и США. Об этом сообщили...551787 - цинкГлавное, чтобы все как обычно не ограничилось полумерами .... Мол, ерунда это все и путинские враки. И те,...Россию, – убежден эксперт. – Эти украинские офицеры, когда убегали из Крыма, побросали все...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)