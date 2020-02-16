Об этом училище, появившемся 80 лет назад в дальневосточной тайге на границе с Китаем, знают немногие. А между тем его выпускники служат во всех спецподразделениях страны, таких как Центр специального назначения ФСБ, ставшие знаменитыми во времена Крымской весны Силы специальных операций, морская пехота ВМФ, Росгвардия. Именно поэтому учебное заведение, о котором в этом выпуске расскажет «Военная приемка», многие называют школой подготовки спецназа. Снайперы, боевые пловцы, морская пехота, альпинисты, танкисты – такого разнообразия направлений спецподготовки нет больше ни в одном другом военном вузе страны. Новинка последнего времени – арктическая спецподготовка. Только тут и больше нигде в России каждый год набирают группу для обучения навыкам проведения спецопераций в условиях высоких широт и низких температур. «Военная приемка» покажет, как курсантам преподают навыки езды на горных лыжах в конной упряжке, как их учат стрелять на ходу с квадроцикла и снегохода, прыгать с парашютом в лютые морозы, летать на параплане на низких высотках, управлять собачьими упряжками, стрелять из танка и плавать в ледяной проруби. ДВОКУ – Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное Училище – впервые так подробно раскрывает журналистам тайны спецпоготовки. Только в год 80-летия и только для «Военной приемки» в фильме «ДВОКУ. Школа подготовки спецназа».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FuaKy7jr3ok