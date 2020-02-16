А.В. Пыжиков. Как изгои превратились в правителей

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Потрясающей силы рассказ Александра Владимировича Пыжикова. Формально – это о фольклоре. Т.е. о сказаниях народа, в которых выражалось его мировоззрение.Причём выше намеренно опущено прилагательное „русский” перед словом „фольклор”, ибо мировоззрение то было единым для народов на огромной территории: по крайней мере на всей Евразии, не исключая и юго-восточную её часть.Но это, если подходить формально. А по сути безвременно ушедший историк копнул такие мощные исторические, смысловые, мировоззренческие и метафизические пласты, что от услышанного попросту перехватывает дух.И совсем не удивительно предположить, что такие открытия, такие откровения, выраженные публично, с точки зрения управленческих теневых сил мира сего не имеют право на существование, а носитель информации должен замолчать. Навсегда.И в 54 года Александра Владимировича Пыжикова не стало.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4886962.html