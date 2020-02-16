75 лет назад американская авиация разбомбила Прагу

Город был под оккупацией нацистов, но в его разрушении, как считают специалисты, не было никакого военного смысла. Тем не менее, 62 самолета сбросили на него 52 тонны боеприпасов. Причем, в основном, на густонаселенные районы. Погибли сотни людей, тысячи остались без крова. Было уничтожено множество исторических зданий, едва уцелел знаменитый Карлов Мост. В Штатах потом оправдывались: мол, целились в вокзалы, но видимость была плохой, да и вообще чешскую столицу атаковали по ошибке: летели бомбить Дрезден, но сбились с курса.

Историки, правда, больше склоняются к тому, что США сознательно стремились разрушить город, который должен был после войны войти в советскую зону влияния.

Те же цели, с точки зрения многих ученых, союзники ставили и когда превращали в руины сам Дрезден. Бомбежки там не прекращались трое суток, город буквально был стерт с лица земли. И борьба с фашистами тут, похоже, была не на первом месте.

Фугасные, зажигательные, снова фугасные. Одни бомбы оголяют стропила и разрушают стены, другие поджигают деревянные обломки. Несколько дней военная авиация США и Великобритании равняла Дрезден с землей.

Более двух с половиной тысяч тонн бомб сбросили на город королевские ВВС. А затем уже по развалинам нанесли удар американцы. У них есть такое выражение «вбомбить в каменный век». И вот, Дрезден, который за красоту ещё называли Флоренцией на Эльбе, фактически перестал существовать.

На этой панораме разрушения запечатлены с документальной точностью. Дрезден – город нацистской Германии. Об этом забывать, конечно, нельзя. И тем не менее, тогда это был город почти без военной промышленности, наполненный беженцами.

– Я видел, как по крышам распространялся огонь. За несколько минут все сгорело в чудовищном пекле, – вспоминает Эрнст Хирш, кинодокументалист. Тогда ему было девять. Чудом уцелел. Успел с родителями выбежать из дома до того, как он был разрушен. Эрнст Хирш – самый известный кинодокументалист Дрездена. Он годами собирал информацию о той бомбардировке: «Дрезден был уже причислен к советской зоне оккупации. Это был единственный не разрушенный большой город в этой зоне. Я считаю, что этот прекрасный город просто не хотели отдавать русским. Почему не бомбили промышленные объекты? Почему не бомбили казармы? Почему только мирных жителей? За несколько минут, всего минут за 30, 25 000 человек убили».

Удар часто объясняют необходимостью уничтожить крупный железнодорожный узел, важный для переброски войск. Но с вокзала, как уверяет Хирш, уже через двое суток отправляли поезда. А исторический центр как лунный грунт.

– Только в нашем подвале погибло 40 человек, – говорит Урсула Эльзнер. В 1945 фрау Эльзнер исполнилось 14. Она жила в этом доме у Фрауэнкирхе. Самый центр. Вспоминает, как с матерью пробиралась через огненный смерч в старом городе, людей сносило прямо в пламя: «Это была борьба за жизнь. Эта буря огня постоянно пыталась кого-то захватить. Одну женщину унесло в горящий дом, но мы не могли ей ничем помочь. Если бы мы не держались, то та же участь постигла бы и нас. Женщина просто сгорела».

Споры о том, считать ли бомбардировку Дрездена военным преступлением, в Великобритании идут десятилетиями. Сэр Артур Харрис, он же Бомбер Харрис, командующий британской стратегической авиацией ещё в 70-х на вопрос о Дрездене отвечал, он бомбил бы его снова, вспоминал опыт англо-бурской войны с его стратегией выжженной земли: «Сжигай фермы, уничтожай урожай, забивай скот, убей всех лошадей. Сделай жизнь невыносимой. ВВС часто обвиняют в ведении войны против гражданского населения. Все крупные войны всегда были войнами против гражданского населения».

Британцы, конечно, не забыли варварские бомбардировки Ковентри и Лондона. Они на счету Люфтваффе. Так что да, произошедшее с Дрезденом можно было бы рассматривать как месть. Но в памятках для пилотов были слова, «показать русским, на что способны королевские ВВС». Токсичный актив. Черчилль о разрушении Дрездена в мемуарах не упоминал вовсе, а в архивах ЦРУ есть любопытные документы. Во время «холодной войны» американцы хотели обвинить во всем СССР. Это якобы Советы просили разбомбить Дрезден. Было поручено найти документы. Перерыли все: «В ответ на ваш меморандум от 4 декабря 1951 года это бюро не смогло найти какие-либо документальные свидетельства о просьбе русских бомбить Дрезден».

Виктор Грегг, британский солдат, попавший в плен и находившийся в Дрездене во время бомбардировки, неоднократно повторял: это было зло, за которое Великобритания так и не извинилась. Тем более зло, что военного смысла в бомбардировке просто не было: «Я думаю, ничего из того, что было сделано с этими немецкими городами, не поставило точку в войне. Это были русские, кто поставили эту точку. Взятием Берлина».