Заседание правительства: конкретика и опережающие темпы – это не может не импонировать

Как конкретно решить эту непростую задачу? Принципиально – это дать ответ на три главных вопроса: ускорение роста рынков, снижение рисков инвесторов, наличие и стоимость «длинных» денег.

Ключевая задача, поставленная в экономической части Послания Президента, это запуск инвестиционного цикла . Эта задача имеет чётко фиксированные количественные параметры. Если в прошлом году по факту мы имеем за три квартала 0 ,7 процента роста инвестиций, то в текущем году эта цифра должна составить пять процентов , в 21-м году – не менее шести процентов и далее находиться примерно на этом уровне прироста. Только при такой траектории развития, когда инвестиции примерно вдвое опережают рост ВВП, их объём в 2024 году достигнет поставленного Президентом целевого значения – 25 процентов валового внутреннего продукта. Это индикатор, от которого Правительство будет выстраивать свои действия в данной области.

На совещании у президента. Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин (справа) и Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Рэмович Белоусов на совещании с членами Правительства …А.Р. Белоусов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!



Начну с рынков. Сегодня один из основных факторов, которые тормозят инвестиционный рост, – их общая стагнация. Понятно, что в стагнирующие рынки никто вкладывать серьёзные деньги не будет. В руках Правительства есть как минимум три достаточно мощных рычага стимулирующего воздействия на конечный спрос, о чём кратко сказал Михаил Владимирович.

Первое – это увеличение текущего потребления по линии реализации социального пакета Послания. В части потребления – потому что в нём есть также инвестиционная часть, то есть без учёта инвестиций – в текущем году это дополнительно почти 185 миллиардов рублей потребительского спроса, в следующем году – почти 400 миллиардов рублей, и далее ежегодно более 400 миллиардов рублей.



Эти средства будут направлены российскими семьями преимущественно на покупку товаров и услуг, то есть на закупку товаров пищевой промышленности, сельского хозяйства, лёгкой промышленности и так далее. Только этот фактор даст дополнительно около одного процента прироста оборота розничной торговли, или, соответственно, примерно плюс 0,3 процента прироста ВВП.

Второй рычаг – это дополнительный спрос на отечественные машины и оборудование в рамках реализации национальных проектов.



Напомню, что с 2015 по 2019 год на проекты импортозамещения только в промышленности из всех источников было затрачено более двух триллионов рублей. Эти затраты дали вполне ощутимые результаты в части создания отечественной производственной и технологической базы.



В перспективный период основной резерв импортозамещения лежит в сфере закупок российской техники в рамках расходов национальных проектов. Эти расходы в части машин и оборудования составляют более шести триллионов рублей. Из них примерно половина, 3,2 триллиона рублей, могут и должны быть обеспечены продукцией российского машиностроения, в том числе 1,4 триллиона рублей – в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса.



Уважаемый Владимир Владимирович, эти цифры подтверждены Минпромторгом, зафиксированы в Вашем поручении, и на этот счёт Вами даны жёсткие указания кураторам национальных проектов. Будем исполнять.

Соответственно, дополнительный спрос на российскую машиностроительную продукцию уже в текущем году составит почти 500 миллиардов рублей, в следующем году – 556 миллиардов рублей, и далее более 600 миллиардов. Это плюс 3,5–4 процента всего внутреннего рынка машиностроения, который составляет порядка 14 триллионов.

И третий рычаг – это увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. За счёт спланированных мер поддержки экспорта в рамках одноименного национального проекта его увеличение только в части промышленности должно составить в текущем году порядка шести миллиардов долларов, а это плюс 390 миллиардов рублей, пересчитанных по курсу, и в следующем году уже 14 миллиардов долларов – это уже почти триллион рублей. Это дополнительный спрос на продукцию металлургической, лесной, химической, фармацевтической промышленности и гражданского машиностроения.

Суммарно отмеченные факторы дают дополнительно до одного процентного пункта прироста ВВП уже в текущем году и 1,6–1,7 процентных пункта в следующем году. Мы считаем, что этого вполне достаточно для аккуратного, постепенного разогрева рынков с выходом уже в 2021 году на трёхпроцентную траекторию роста валового внутреннего продукта.

Однако их реализация будет сопровождаться серьёзным вливанием ликвидности в экономику. Поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная совместная работа Правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции.

Уважаемый Владимир Владимирович, договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной – это встречная инициатива – создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций.

Теперь о двух других направлениях: ускорении инвестиций, снижении рисков инвесторов и наличии стоимости «длинных» денег.

Первое направление – это принятие, о чём уже говорилось, закона о защите и поощрении капиталовложений, который создаст гарантированно предсказуемые правила для реализации крупных инвестиционных проектов, так называемая стабилизационная оговорка. Здесь велось очень много дискуссий. Вчера в Правительстве договорились – я надеюсь, окончательно договорились – отцепить наиболее спорные моменты и быстрее принять закон. Срок, поставленный Вами, – 30 апреля, но постараемся успеть раньше.

Мало принять закон, надо, чтобы он работал. Соответствующая рабочая группа по содействию реализации новых инвестиционных проектов создана совместно с РСПП. В её портфеле уже сейчас 196 заявок, из них 15 проектов общей стоимостью почти на три триллиона рублей суммарно за весь период прошли уже экспертизу ВЭБ и РФПИ. Планируем форсировать её работу, чётко соблюдая два приоритета: во-первых, поощрение глубины переработки сырья и создание новых рабочих мест в регионах и, во-вторых, положительное влияние на реализацию национальных проектов.

Второе направление – это ускорение реализации «дорожных карт» в рамках так называемой трансформации делового климата. Эта «Национальная предпринимательская инициатива – 2.0» включает сегодня 229 мероприятий, объединённых в 15 конкретных направлений либерализации бизнес-среды.



Приоритет здесь – снятие тех регуляторных барьеров, которые особенно беспокоят инвесторов и сдерживают развитие новых видов деятельности. Это прежде всего защита прав собственности, законодательство о банкротстве, улучшение работы третейских судов, переход на рискориентированный подход в надзорах, регулирование оборота результатов интеллектуальной деятельности и ряд других.

Большинство мероприятий отработаны с бизнес-объединениями, но зависли из-за согласования или, точнее, несогласования между ведомствами. Штаб этой работы уже создан в Минэкономразвития. Будем работать в штабном еженедельном режиме для того, чтобы разблокировать эту ситуацию. И планируем вести работу в режиме постоянного диалога с деловыми объединениями на текущей основе.

Третье направление – применение инвестиционного налогового вычета в субъектах Российской Федерации, до двух третей которого будет компенсироваться из федерального бюджета. Срок установлен Вами – 1 июля. Деньги в поправках в бюджете предусмотрены, это пока 30 миллиардов рублей ежегодно, отрабатываем правила.

В чём идея? Это будет новый механизм: регионы будут применять налоговые вычеты самостоятельно, как и сейчас, но компенсация будет при трёх условиях.

Первое – это объём проекта будет ограничен сверху, для того чтобы это были проекты прежде всего малого и среднего бизнеса.

Второе – в регионах должны быть созданы ключевые институты, обеспечивающие комфорт и защиту инвестора, так называемый инвестиционный стандарт.

И третье – наличие у региона портфеля проектов, определяющего спецификацию профиля региона. Если говорить шире, планируем создать систему вовлечения регионов в инвестиционный процесс, включая передачу лучшего опыта и обучение администраций регионов. Задействовать здесь Агентство по привлечению инвестиций, которое создал РФПИ, и, конечно, рабочие группы Госсовета.

Четвёртое направление – использование средств Фонда национального благосостояния для дополнительного финансирования инфраструктурных проектов на возвратной основе. Сейчас ФНБ накоплено более 7,8 триллиона рублей, почти восемь триллионов. Это примерно соответствует установленному порогу безопасности в семь процентов ВВП.



По имеющимся оценкам, согласованным с Банком России, инфляционно безопасно вкладывать в экономику около 300 миллиардов рублей средств ФНБ в год. При этом предполагаем, что на один рубль вложения ФНБ должно инвестироваться не менее четырёх рублей денег частных инвесторов.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы поручили до 1 июня подготовить перечень объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, соединяющих областные центры, выходы на федеральные трассы и обходы городов. Предложения по такому перечню в первом приближении уже подготовлены Минтрансом.



Эти предложения включают 62 объекта стоимостью более двух триллионов рублей. Подключим рабочую группу Госсовета, будем отрабатывать. В установленный срок планируем завершить и получить результат.

Пятое – это работа с компаниями с государственным участием по их инвестиционным программам. На их долю приходится сегодня около 25 процентов всех инвестиций в стране. Это наши компании, по сути дела, где российское Правительство имеет представительство.



При этом есть госкомпании, которые не только не наращивают капиталовложения, но регулярно их сокращают. Понятно, что существуют инвестиционные циклы компаний, приоритеты развития, есть потребность бюджета в уплате дивидендов, но всё же цель ускорения инвестиций в стране должна быть общей для всех, а не только для Правительства.

Планируем усилить работу по этому направлению, включая анализ расходования инвестиционных средств через участие в советах директоров, безусловно, не нарушая интересы развития самих компаний, интересы других, в том числе миноритарных акционеров. Но всё же, уважаемый Владимир Владимирович, здесь нам особенно потребуется поддержка Президента.

Шестое – «длинные» деньги и финансовые инструменты для инвестирования. Приоритеты здесь – развёртывание проектного финансирования, в том числе фабрики проектного финансирования, которую создал ВЭБ, развитие рынка корпоративных облигаций, особенно венчурного финансирования, ориентированного на инвестиции в высокотехнологичные компании.



По этому поводу есть Ваше поручение обезопасить такого рода инвестиции с учётом особых рисков и неопределённости реализации прорывных высокотехнологичных проектов. Срок – 1 июня, будем успевать. Поддерживаем инициативу РСПП о создании частного венчурного фонда, фондов и частных венчурных компаний ориентировочно до десяти миллиардов рублей. Мы думаем сейчас о том, как оказать им поддержку. Это частные деньги, и инициатива исходит от самих наших коллег.

Договорились с Центральным банком создать рабочую группу по развитию финансового сектора в целях ускорения экономического роста, отработки расширения доступа предприятий к инструментам финансового рынка. Центральный банк берётся здесь отрабатывать регуляторику, а наше дело будет анализировать и искать применение этих инструментов в промышленности и других секторах экономики. Планируем здесь тесно взаимодействовать с Внешэкономбанком, Сбербанком, ВТБ и крупнейшими частными банками.

И, наконец, седьмое – технологическое наполнение инвестиций. Отмечу здесь принятие так называемого технологического пакета законов, которые в основном касаются, как уже было сказано, цифровой экономики. В этом году надо принять десять ключевых законов, из которых семь перешли с прошлого года, мы их не смогли в прошлом году принять.



По двум из них – об экспериментальных правовых режимах, так называемых песочницах, и регулировании оборота больших объёмов данных – даны поручения в Послании Президента принять их в весеннюю сессию. Будем исполнять.

Наконец, национальная технологическая инициатива, сегодня это семь действующих «дорожных карт» по важнейшим технологическим направлениям, ещё пять в стадии разработки.

Сообщество НТИИ, наш главный ресурс, это 50 тысяч человек, актив, а всего вовлечено порядка 900 тысяч человек. Есть кружковое движение, охватывающее школьников и студентов, есть специальные образовательные ресурсы. Как сейчас модно говорить, это уже сложившаяся экосистема с большим потенциалом развития.

В этом году начинаем реализацию «дорожных карт» по сквозным технологиям, разработанным в рамках соглашения Правительства с крупнейшими компаниями: «Ростехом», «Росатомом», «РЖД», «Ростелекомом», Сбербанком и «Россетями».



Штабом этой работы планируем сделать комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России, её президиум, подтягивая сюда, безусловно, и цифровой блок Правительства.

Уважаемый Владимир Владимирович, задачи по запуску инвестиционного цикла достаточно сложные, но выполнимые. Предшествующим Правительством Дмитрия Анатольевича Медведева создан хороший задел. Мы знаем, что надо делать, и уверены в успехе.

Спасибо за внимание.

В.В. Путин: Спасибо.

Коллеги, кто хотел бы что-то добавить?

Кстати, один вопрос. Верхняя граница инвестиций, с которой мера поддержки, какую вы предлагаете?

А.Р. Белоусов: Ниже которой. Вы имеете в виду инвестиционный вычет?



Мы сейчас пока его отрабатываем, но не должно быть следующего, как у нас есть в одном из регионов, когда 30 миллиардов вычета пошло одной уважаемой компании, которая там осуществляет крупный проект. А мы в соответствии с этими правилами из них 20 миллиардов должны будем автоматически компенсировать из бюджета.



Нам нужно запустить инвестиционный процесс, а не финансировать отдельные точечные проекты. И для этого у нас есть первое направление – это закон о защите и поощрении капиталовложений. Там целая система уже создана поддержки этих проектов…

***

.