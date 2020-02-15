Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 февраля 2020

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе ему начали поступать угрозы в социальных сетях. По его словам, в турецком сегменте возобновилась антироссийская истерия.

Сегодня в Сирии действительно возобновилась напряженная обстановка, особенно после получения смертельных ранений турецкими военными. Однако в этом виноваты только сами турки, решившие бесчинствовать в зоне деэскалации, несмотря на международные договоренности об урегулировании ситуации.

Ведь ещё недавно турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял о готовности выбить правительственные войска Сирии с их же территорий. Кто ему давал такое право, если в международных соглашениях речь идет лишь о патрулировании Идбила с целью предотвращения разгула террористической угрозы. Однако вместо местных боевиков на этой арене возник куда более серьезный противник, ничем не отличающийся по своим амбициям от бандитов.

Российский дипломат привел несколько примеров сообщений в адрес русских: «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть». И это лишь часть тех гадостей, поступающих в адрес россиян.

Подобное уже происходило ранее пять лет назад, когда сообщения такого характера появлялись не только в социальных сетях, но и в турецких СМИ. Однако тогда причиной служил не Идлиб, а Алеппо. Вот только тогда рост агрессии закончился весьма печальными событиями, когда Турция сбила российский самолет.

Ерхов отметил, что ему также угрожают напрямую, добавив весьма разумный вопрос: «И что, неужели история никого ничему не учит?». Удручает тот факт, что нежелание понимать чужую позицию может снова обернуться бедой, однако Анкара этого даже не пытается понять.

История с агрессией возобновилась после того, как сирийцы атаковали турецкие позиции в Идлибе. После этого президент Турции позволил себе ряд резких высказываний не только в адрес Сирии, но и в адрес России, с которой он же ранее лицемерно подписывал соглашения.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»