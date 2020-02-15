Причины негативных тенденций при социализме. Профессор М.В.Попов. 06.02.2020.
09:52. 15 февраля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.