Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

О чем говорила “Большая тройка”. Конференции в Ялте 75 лет

09:53. 15 февраля 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=raGdsbtwfS8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Так НЕ говорил Сталин
... двадцать пять лет с Тегеранской конференции «большой тройки», по сути фиксировавшей статус Советского...передавал Вам большой привет, спрашивал: «Он помнит меня?» Помнит, говорю. Он сказал... дружбы и сердечного союза.– О чем вы говорили? – спросил я. – Или это...
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина
... также присутствовала на Мюнхенской конференции. Общалась там она, ... Иначе говоря – лучше иметь дело с ним, чем с командой...в день закрытия ежегодной конференции Американо-израильского комитета ... в одном ряду с «большой тройкой» Яценюк-Кличко-Тягныбок» 3...
Опасное путешествие: Как Сталин добирался на Тегеранскую конференцию (ФОТО)
..., прежде чем определили сроки и место встречи. Сталин предлагал провести конференцию на... прыжок», направленной на ликвидацию лидеров «большой тройки». Так что опасности для Сталина... окна льется солнечный свет. Сталин говорит: «Товарищ Бережков, я буду сидеть...
Сергей Девятов: охрана Сталина была готова к бою у посольства в Тегеране
...возникла в связи с планируемой конференцией «большой тройки»? Сталин активно продвигал Тегеран в... была отчетливо более рациональной, чем у предельно антисоветски настроенного Черчилля... Давидом Сараджишвили. Об этом не говорилось, но, по документам, Черчиллю ...
75-лет «Тегерану 43»
...возникла в связи с планируемой конференцией «большой тройки»? Сталин активно продвигал Тегеран в... была отчетливо более рациональной, чем у предельно антисоветски настроенного Черчилля... Давидом Сараджишвили. Об этом не говорилось, но, по документам, Черчиллю ...
Рузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
...года, в Ялте закончилась историческая конференция «большой тройки». Сталин, Рузвельт и Черчилль ...приведем подробнее содержание беседы: «Сталин говорит, что он готов изложить Гарриману...Сахалин и Курильские острова, о чем Сталин имел достоверную информацию. ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14436 1022
    ХОХОЛ 15 февраля 2020 в 11:40

    Сталинидзе любил и евреев и поляков и заботился о их странах.
    Русских не любил потому они с Жуковым убили сотни тысяч штурмуя Берлин и зная что ОТДАДУТ его американцам.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)