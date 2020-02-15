О чем говорила “Большая тройка”. Конференции в Ялте 75 лет
09:53. 15 февраля 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них.
Сталинидзе любил и евреев и поляков и заботился о их странах.
Русских не любил потому они с Жуковым убили сотни тысяч штурмуя Берлин и зная что ОТДАДУТ его американцам.