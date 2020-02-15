Ключи от микроволновок Святого Петра.

В последнее время было немало интересных материалов про архитектуру храмов и городов, к примеру - статьи, размещенные в блоге Андрея (Кадыкчанского): "Допотопная радиотехника" и "Архитектура городов и электроники". Интересующимся советую также статьи Sibved на эту же тему, ставшие, пожалуй, уже хрестоматийными: "Антенные излучатели в древности" и "Использование атмосферного электричества в прошлом"



Тема сакральной архитектуры и практического использования ее для нужд "народного хозяйства" меня волнует давно, не раз писал об этом. Основной вывод в большинстве статей, с которым я полностью согласен - храмы использовались для генерации и дальнейшего использования энергии.



Мне удалось недавно побывать в нескольких Португальских храмах и самостоятельно составить представление об их назначении, как генераторов энергии.





Монастырь псов господних в Баталье

Доминиканский монастырь в провинциальном португальском городке с населением в 15 тысяч человек внесен в фонд всемирного наследия Юнеско. Несмотря на то, что по официальной истории его строили 7 королей с 1385 по 1517 год, по невыясненной причине его часовня так и осталась недостроенной. Слабо верится, что у 7 королей не хватило времени и денег достроить часовню их семейной усыпальницы.



Недостроенная часовня хорошо видна на макете справа:





По этой ссылке Вы можете совершить виртуальное интерактивное путешествие внутрь недостроенной часовни (сайт позволяет посмотреть круговую панораму)

http://www.360cities.net/image/monastero-batalha-portugal



А по этой ссылке Вы сможете увидеть недостроенную часовню на картах с высоты птичьего полета, либо просто вбить координаты: 39°39'31.59"N 8°49'30.25"W.



Устройство часовни в Баталье удивительно напоминает магнетрон. Посмотрите сами - слева старинный план часовни и вплотную прилегающий к ней неф, а также - фотография со спутника. Справа - схематическое изображение магнетрона в разрезе и вид сверху.





По виду часовня с нефом очень напоминают ключ Петра, но вернемся пока к устройству часовни.



Магнетрон - это широко распространенное устройство, основной компонент микроволновой печи, который генерирует очень мощное электромагнитное поле, способное плавить провода, взорвать яйцо, зажечь лампу на расстоянии. Посмотрите ролик, где молодые парни развлекаются с магнетроном от обычной микроволнолновки, чтобы Вы могли оценить его мощь (я крайне НЕ рекомендую повторять их опыты)

Для магнетрона основной и принципиальной частью является громадный круговой анод, в котором сделаны обычно 6 или более полых резонаторов, расположенных по кругу; число резонаторов обязательно должно быть четным. Благодаря этому образуется так называемая стоячая волна; другими словами - создается резонанс, что и приводит к огромному выплеску энергии. Тесла в своих опытах также добивался стоячих волн и резонанса. Он не раз говорил, что применение устройств без резонанса - это лишний расход энергии.



Вот как выглядит в разрезе круговой медный анод магнетрона обычной микроволновки:







Часовни обычно генерируют звук. То, что и эта часовня генерирует именно звук, а не другие колебания (к примеру - электромагнитные), косвенно подтверждают и горгульи водостоков на стенах, которые разевают в ужасе рот и конечностями прикрывают уши, словно спасаясь от воздействия звука. Примерно также поступают, чтобы избежать контузии.







Длинный неф с колоннами выровнен по оси с генератором звука, представляя собой направленную антенну для излучения сгенерированных колебаний. Принципиально он ничем не отличается от обычной антенны. Я специально выбрал вариант антенны, в котором "колонны" идут параллельно несколькими рядами. Заметьте, у антенны есть даже два боковых "притвора", которые в плоскости образуют подобие креста, лежащего в основании всех готических соборов.







Таким образом, часовня и неф монастыря в Баталье конструктивно представляют собой генератор звука резонансного типа, сходный с магнетроном и направленную антенну-излучатель.



Главная твердыня Португальских тамплиеров

Именно так звучно именуют Монастырь ордена Христа в городе Томар, или Конвенту-де-Кришту по-Португальски.



Для удобства приведу его координаты: 39°36'13.27"N 8°25'7.95"W и ссылку на карты.



Аналогично, приглашу Вас в виртуальное путешествие через интерактивную круговую панораму:

http://www.360cities.net/image/charola-do-convento-de-cristo-tomar?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images



Как практически любой католический собор или монастырь, Конвенту-де-Кришту в Томаре имеет большие подземные строения, но меня занимает сходство его архитектурного строения с монастырем в Баталье.



Приведу только план, на котором Вы, пожалуй, уже без труда разглядите магнетрон и направленную антенну.





Стоит заметить, что устройство "магнетрона" в Томаре более сложное, так как представляет собой так называемый "коаксиальный", или по-Русски со-осный магнетрон, в котором внешний круг резонаторов генерирует энергию и передает его внутреннему, соосному кругу колонн. При осмотре я специально обратил внимание, что колонны внутреннего круга расположены напротив резонаторов внешнего круга. Также заметил, что резонаторы заложены камнем, который является поздним дополнением. Он по грубости отделки сильно отличался от остальной постройки, и в некоторых местах прикрыт картинами (их стоит рассмотреть отдельно).



В Томаре есть огромный акведук, который ведет прямо в монастырь с западной стороны, примерно к часовне (в ролике ниже - cмотрите с 0:35)

В современном Томаре проживает около 20 тыс. населения, город вырос вокруг монастыря. Кажется невероятным, чтобы в древности население монастыря могло выпить столько воды, что ее надо было поставлять через такой огромный акведук. В самом монастыре только небольшие фонтанчики, которые не могут потребить такой поток воды. Да и тамплиеры могли бы натаскать воды не на одно поколение вперед, вместо того, чтобы возводить громадный, многокилометровый и высоченный акведук.

Такое количество воды может быть использовано только в промышленных масштабах. Для меня это выглядит как принудительное водяное охлаждение гигантской схемы. Все бытовые магнетроны также имеют принудительное охлаждение, что хорошо слышно по звуку работающего вентилятора во включенной микроволновке.



Вернусь еще к некоторым моментам, характерным для радио-устройств. Обратите также внимание на круглое сужающееся окно, которое является выходным отверстием, формирующим направленный луч.









В отличие от монастыря в Баталье, часовня в Томаре достроена и хорошо сохранилась, если не считать заложенных камнем резонаторов. Интересным объектом, который висит вдоль одной из колонн внешнего кольца часовни, является гигантская труба, похожая на органную.







Смотрительница зала рассказала неубедительную историю, что был раньше целый орган, а теперь вот одна такая огромная труба и осталась.



Верх трубы уходит в кладку, и, возможно, труба идет сквозь крышу, создавая тягу и издавая при этом звук. Длина трубы составляет 5-8 метров (к сожалению, восстанавливаю по памяти, не додумался замерить). Обычно органные трубы являются так называемыми "четвертьволновыми резонаторами", то есть генерируют звуковые волны с длиной, ровно в 4 раза превышающей их собственную длину, а соответственно: 20-32 метра. При нормальной скорости звука в воздухе в 330 метров в секунду, получаем частоту генерируемого звука от 330 / 20 = 16.5 Гц до 330 / 32 = 10.3 Гц. То есть частота соответствует инфразвуку примерно в диапазоне 10-17 Герц.



Эта труба, по-видимому, является генератором начальных колебаний, своего рода стартером, который заводит мотор, а затем звук за счет резонанса усиливается в огромное число раз, наподобие катушек Тесла, и направляется через круглое окно наружу. Про силу и свойства инфразвука можно написать отдельное большое исследование, оно выходит за рамки данного поста.



Вы можете самостоятельно проследить, куда направляется звуковой поток из монастырей Тамара и Батальи, или же подождать следующий пост, в котором - обещаю - выложу все найденные объекты и линии в виде файла KMZ.



Ну, а что до ключей Петра? Лично мне они напоминают план нефа-антенны и часовни-магнетрона с его характерными резонаторами. Что до "бороздок" ключа, то скорее всего они накладывали информацию при передаче, подобно микрофону на радиостанции, но это еще надо проверить.





Забавно, что одним из основных символов католицизма могут оказаться ключи от микроволновок. Или магнетрон-ключи, как кому больше нравится



Продолжение - "Что отпирают ключи Святого Петра"

Источник: https://rodom-iz-tiflis.livejournal.com/7443.html