Доходная инициатива
11:19. 15 февраля 2020 152 просмотра 3 коммент. Опубликовал: Владимир
Новый приступ законотворчества депутатов. Опять, понятно, про деньги
Источник: https://youtu.be/xkvxM7Wm-ms
Новый приступ законотворчества депутатов. Опять, понятно, про деньги
Источник: https://youtu.be/xkvxM7Wm-ms
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Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
У нормального человека даже не хватит воображения,что бы додуматься,что могут ещё запретить упыри ,существующие на наши налоги,нами же как бы и выбранные.
“Кровавое дело “Сети”. (15 минут). Продолжение сталинских репрессий. У власти, теже большевики.
https://www.youtube.com/watch?v=H4zlCWvStXc
Предлагая такие законы и штрафы, другие, драконовские, как, например, платон, уже принятые и действующие, кажутся не такими уж и драконовскими и принимаются легче.