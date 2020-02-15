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Доходная инициатива

11:19. 15 февраля 2020 152 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Новый приступ законотворчества депутатов. Опять, понятно, про деньги

Источник: https://youtu.be/xkvxM7Wm-ms

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