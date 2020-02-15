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Азбучная истина Явьего тела (Азъ-Есмь). Образование Жизни на основе Буквицы. Василиса. Часть 2

15:58. 15 февраля 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск 1. От зачатия до 7 лет.
Роль русского языка в образовании и воспитании детей.

Автор-сказительница – Василиса
Часть 1 – https://youtu.be/aIZ_40MK0eg

В эфире будем говорить о:

- О роли Русского Языка в возрождении Образования и Воспитания.
- Саморазвитие и самосовершенствование: в чём разница?
- Златый путь восхождения.
- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека: изучаем тела человека и особенности этапов становления Человека.
- Основные образы Буквиц и особенности возрастной психологии (последовательная работа с Образами с учётом семеричных циклов).
- Буквица и характер человека (проработка световых и теневых аспектов).
- Целостное образное восприятие и мышление.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N0PRXTBDTqM

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