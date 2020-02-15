Азбучная истина Явьего тела (Азъ-Есмь). Образование Жизни на основе Буквицы. Василиса. Часть 1

Выпуск 1. От зачатия до 7 лет.

Роль русского языка в образовании и воспитании детей.



Автор-сказительница – Василиса

Часть 2 – https://youtu.be/N0PRXTBDTqM



В эфире будем говорить о:



- О роли Русского Языка в возрождении Образования и Воспитания.

- Саморазвитие и самосовершенствование: в чём разница?

- Златый путь восхождения.

- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.

- Семеричные циклы развития человека: изучаем тела человека и особенности этапов становления Человека.

- Основные образы Буквиц и особенности возрастной психологии (последовательная работа с Образами с учётом семеричных циклов).

- Буквица и характер человека (проработка световых и теневых аспектов).

- Целостное образное восприятие и мышление.

- Образование и самообразование на основе Буквицы.

- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W4rwOlf7pho