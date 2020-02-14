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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Вып.2

11:42. 14 февраля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


26 января. Презентация новой книги писателя экс-президента СССР Михаила Горбачева «Жизнь и реформы»


1 марта. Бутырская тюрьма


07 апреля. Зюганов посещает Духовную Академию


Апрель. Владимир Жириновский с газетой Клич


28 мая. Западные товары в ГУМе


4 июня. Две женщины продают лекарства на центральной улице Москвы


10 июня.Российские футбольные фанаты прибывают на Евро 1996 на корабле, Ливерпуль


20 июня. Анатолий Чубайс, известный российский реформатор и один из лидеров коалиции «СПС», проводит пресс-конференцию в Москве


2 июля. Бодибилдер напрягает мышцы перед соревнованиями на фестивале в Лужниках


2 июля. Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках


2 июля. Танцоры в традиционной одежде окружают женщину в желтом бикини и культуриста без рубашки на фестивале в Лужниках


24 июля. Милиционер разговаривает с гражданскими лицами, арестованными во время рейда по борьбе с преступностью в Москве


Июль. Деревенские жители в Эссо, Камчатка


Июль. Из жизни коряков Камчатского края


Июль. Петропавловск-Камчатский – вид на город и Коякский вулкан


Пожилая женщина с удочкой на городской набережной Волги. Астрахань

Источник: https://humus.livejournal.com/7076751.html

Метки: история, Россия, фото

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