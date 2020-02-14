«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Вып.2



26 января. Презентация новой книги писателя экс-президента СССР Михаила Горбачева «Жизнь и реформы»



1 марта. Бутырская тюрьма



07 апреля. Зюганов посещает Духовную Академию



Апрель. Владимир Жириновский с газетой Клич



28 мая. Западные товары в ГУМе



4 июня. Две женщины продают лекарства на центральной улице Москвы



10 июня.Российские футбольные фанаты прибывают на Евро 1996 на корабле, Ливерпуль



20 июня. Анатолий Чубайс, известный российский реформатор и один из лидеров коалиции «СПС», проводит пресс-конференцию в Москве



2 июля. Бодибилдер напрягает мышцы перед соревнованиями на фестивале в Лужниках



2 июля. Бодибилдеры разминаются и выполняют отжимания перед соревнованиями на фестивале в Лужниках



2 июля. Танцоры в традиционной одежде окружают женщину в желтом бикини и культуриста без рубашки на фестивале в Лужниках



24 июля. Милиционер разговаривает с гражданскими лицами, арестованными во время рейда по борьбе с преступностью в Москве



Июль. Деревенские жители в Эссо, Камчатка



Июль. Из жизни коряков Камчатского края





Июль. Петропавловск-Камчатский – вид на город и Коякский вулкан



Пожилая женщина с удочкой на городской набережной Волги. Астрахань



Источник: https://humus.livejournal.com/7076751.html