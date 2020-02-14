Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 февраля 2020
- 11:45 Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску.
- 10:38 «Они начали убивать!» — очевидец рассказал о столкновении с военными США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:58 В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла.
- 08:55 Трампа лишили части полномочий: напасть на Иран он не сможет.
- 03:36 Решать вам: Россия предложила Турции недвусмысленный выбор.
- 01:08 СРОЧНО: По Сирии нанесён удар, ПВО сбивает ракеты (+ВИДЕО, ФОТО).
- 00:03 Ближневосточная телега.
- Вчера 22:27 СРОЧНО: На базу США в Ираке упали ракеты.
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
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«Они начали убивать!» — очевидец рассказал о столкновении с военными США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщалось, 11.02.20 в район Харбат-Хамо в Хасеке, нарушив международные договорённости, въехала колонна США из 6 бронемашин. Местные потребовали от них убраться. Американцы открыли огонь, убив подростка (Фесейл Махмуд, 14 лет) и ранив Джамаля Алараба. Мужчины общины Харбат-Хамо в рамках самообороны открыли ответный огонь по агрессорам и подожгли бронемашину.
Очевидец рассказал «Русской Весне» детали инцидента.
— Расскажите, что произошло сегодня?
— Войска США вошли в н. п. Аль-Кура Аль-Амиля и убили гражданских. Это террор. Везде, куда приходят американцы, случается зло. И эта их гуманитарная помощь, эта демократия — зло. Везде, где американцы — люди страдают.
— Кто открыл огонь?
— Они! Они! Они! Они вошли в н. п. Аль-Кура Аль-Амиля. Мы не ждали их. Они — зло.
— Были ли какие-либо провокации с вашей стороны?
— Нет, ни одной. Это они вошли и начали провокации.
— Вы только перекрыли путь, без открытия огня?
— Да.
— И после этого — что? Американцы открыли огонь?
— Начали убивать гражданских. Убили одного человека. Это Муса.
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В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла
Фото: ©turkey.mid.ru
Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре из-за угроз, поступивших в адрес российского посла Алексея Ерхова, передает RT.
По её мнению, за угрозами в соцсетях вряд ли последуют реальные действия.
Ранее Ерхов заявил, что в турецких социальных сетях в его адрес поступают угрозы.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Трампа лишили части полномочий: напасть на Иран он не сможет
Хозяин Белого дома потерпел фиаско в противостоянии с Сенатом по вопросу военной политики против Ирана. Дональду Трампу, по сути, не удалось получить карт-бланш на войну — отныне ему придётся заручиться поддержкой Конгресса, если вдруг он решит перейти к горячей фазе противостояния с Тегераном.
Так, Сенат США проголосовал за лишение президента права самовольно принимать решения о военных действиях против Ирана.
Резолюция, поданная сенатором-демократом Тимом Кэйном, получила 55 голосов при сравнительно небольшом перевесе: против было 45 сенаторов.
Ограничение полномочий Белого дома в вопросе военных действий поддержали восемь республиканцев и все 47 демократов Сената.
Сенаторы-демократы (напомним, Трамп — представитель Республиканской партии, его противники, в том числе и Клинтон — демократы), которые поддержали резолюцию, объяснили это не личностными особенностями самого Трампа, а необходимостью вернуть законодателям часть военных полномочий, которые Конгресс медленно, но верно передавал исполнительной власти за последние десятилетия.
«Дело не в президенте. Речь идет о правильном распределении полномочий между тремя ветвями власти. Конгресс перестал играть ведущую роль в вопросе объявления войны», — заявил конгрессмен-республиканец Майк Ли.
Резолюция Сената предписывает, чтобы Трамп прекратил участие американских войск в операциях против Ирана в течение 30 дней, если он не получит одобрение Конгресса на военные действия.
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Решать вам: Россия предложила Турции недвусмысленный выбор
Российская дипломатическая миссия в Анкаре недвусмысленно намекнула туркам об их отношениях с США. На официальной страничке российского посольства были размещены две картинки с подписью «Решать вам».
На первом изображении — американский госсекретарь Майк Помпео с патетичной припиской «Мы вместе с Турцией, потерявшей своих военных».
А вот вторая картинка куда интереснее. На ней изображена инфографика турецкого информагентства Anadolu, где показано, как Вашингтон помогает сирийским курдам, признанных властями Турции террористическим движением. Согласно схеме, в 2021 году Пентагон планирует выделить курдским радикалам около 200 миллионов долларов.
Кроме этого, заставляет задуматься и позиция Вашингтона относительно военных закупок Анкары. Переменчивое американское настроение заставляет то вспоминать, то забывать про обещанные, но так и не введенные санкции за покупку С-400.
В действительности, американское отношение к союзникам — это отдельный разговор. Тут можно вспомнить и Украину, которая также является союзником США, однако в результате в стране разруха, территориальные потери, гражданская война идет шестой год, огромные кредиты от Международного валютного фонда и обострившаяся проблема с радикальными структурами вроде запрещенной в России банды Андрея Билецкого «Азов».
Хочешь, не хочешь, а трижды подумаешь о том, чтобы иметь дело с американцами, которые, собственно, и в Сирию-то пришли изначально бороться с терроризмом, а в результате оккупировали нефть, заявили, что «будут делать с ней всё, что посчитают нужным», и качают себе черное золото помаленечку.
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Ольга Ишмуратова, специально для «Русской Весны»
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СРОЧНО: По Сирии нанесён удар, ПВО сбивает ракеты (+ВИДЕО, ФОТО)
ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск. Об этом сообщает государственное информагентство САР SANA.
«Наши средства противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в небе Дамаска», — говорится в сообщении.
По данным агентства, несколько ракет удалось сбить.
Как сообщил «Русской Весне» военный источник, по предварительным данным, ВВС Израиля выпустили ракеты над территорией Ливана и со стороны оккупированных Голанских высот. Их целью были объекты иранских сил в САР. По имеющейся информации, все ракеты сбиты до достижения целей.
Обновлено
Минобороны Сирии выпустило краткое официальное заявление:
«В 23 ч. 45 м. были обнаружены вражеские ракеты, летящие с оккупированных Голанских высот, наши системы ПВО немедленно поразили их, сбив несколько ракет, прежде чем они достигли своих целей».
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Ближневосточная телега
Наш ближневосточный оперативный штаб.
@rybar – "Рыбарь"
@abbasdjuma – Аббас Джума
@boris_rozhin – какой-то севастополец
@russ_orientalist – Русский ориенталист
@qashqul – "Война и эпилепсия"
Снимал канал "Повестка дня в Турции" @turkeyabout
Еще ряд лиц технично избежали засвета.
PS. Вчера с писаниной особо не сложилось, было много встреч, ну а вечером душевно посидели с авторами военных телеграм-каналов посвященных событиям на Ближнем Востоке. С некоторыми знался ранее, с некоторыми развиртуализировались.
В целом, было очень интересно – всегда приятно общаться с умными людьми, общение с которыми обогащает знаниями и пониманиями некоторых тонких процессов.
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СРОЧНО: На базу США в Ираке упали ракеты
Военная база «К1» в иракском Киркуке подверглась ракетному обстрелу.
По данным иранского агентства Fars News, как минимум 2 ракеты попали по военному объекту.
На этой базе дислоцируются американские оккупационные военнослужащие.
Сразу после обстрела истребители ВВС США начали активное патрулирование в небе над Киркуком.
На данный момент о пострадавших информация отсутствует.
Как сообщала «Русская Весна», обстрел базы «К1» шиитским проиранским ополчением в декабре 2019 года запустил цепь трагических событий, которые привели к убийству командующего спецвойсками КСИР генерала Касема Сулеймани, к серьёзнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и крушению украинского «Боинга».
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