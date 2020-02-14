Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 февраля 2020

Как сообщалось, 11.02.20 в район Харбат-Хамо в Хасеке, нарушив международные договорённости, въехала колонна США из 6 бронемашин. Местные потребовали от них убраться. Американцы открыли огонь, убив подростка (Фесейл Махмуд, 14 лет) и ранив Джамаля Алараба. Мужчины общины Харбат-Хамо в рамках самообороны открыли ответный огонь по агрессорам и подожгли бронемашину.

Очевидец рассказал «Русской Весне» детали инцидента.

— Расскажите, что произошло сегодня?

— Войска США вошли в н. п. Аль-Кура Аль-Амиля и убили гражданских. Это террор. Везде, куда приходят американцы, случается зло. И эта их гуманитарная помощь, эта демократия — зло. Везде, где американцы — люди страдают.

— Кто открыл огонь?

— Они! Они! Они! Они вошли в н. п. Аль-Кура Аль-Амиля. Мы не ждали их. Они — зло.

— Были ли какие-либо провокации с вашей стороны?

— Нет, ни одной. Это они вошли и начали провокации.

— Вы только перекрыли путь, без открытия огня?

— Да.

— И после этого — что? Американцы открыли огонь?

— Начали убивать гражданских. Убили одного человека. Это Муса.

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