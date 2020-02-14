Швейцарская фирма передавала секретную информацию разведслужбам США и Германии

Международная группа журналистов вскрыла одну из самых грандиозных утечек в истории. Как выяснилось, оборудование для шифрования секретной информации, которое десятки лет в разные страны продавала швейцарская фирма «Крипто», использовалось в качестве инструмента прослушки спецслужбами США и Германии.

К ним прямиком поступали не предназначавшиеся для чужих глаз и ушей данные из 120 государств. Именно полученная таким образом информация, к примеру, как сообщается, помогла Британии выиграть войну с Аргентиной за Фолклендские острова.

При этом спрос на поставляемое оборудование был неизменно высок — важным фактором был нейтралитет Швейцарии в международных отношениях. Власти страны, как утверждают журналисты, были в курсе происходящего.

Обложка: Фото Keystone / Urs Flueeler

Источник: https://nstarikov.ru/shvejcarskaja-firma-peredavala-sekretnuju-informaciju-razvedsluzhbam-ssha-i-germanii-113057