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Швейцарская фирма передавала секретную информацию разведслужбам США и Германии

11:38. 14 февраля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: 1tv.ru

Международная группа журналистов вскрыла одну из самых грандиозных утечек в истории. Как выяснилось, оборудование для шифрования секретной информации, которое десятки лет в разные страны продавала швейцарская фирма «Крипто», использовалось в качестве инструмента прослушки спецслужбами США и Германии.

К ним прямиком поступали не предназначавшиеся для чужих глаз и ушей данные из 120 государств. Именно полученная таким образом информация, к примеру, как сообщается, помогла Британии выиграть войну с Аргентиной за Фолклендские острова.

При этом спрос на поставляемое оборудование был неизменно высок — важным фактором был нейтралитет Швейцарии в международных отношениях. Власти страны, как утверждают журналисты, были в курсе происходящего.

Обложка: Фото Keystone / Urs Flueeler

Источник: https://nstarikov.ru/shvejcarskaja-firma-peredavala-sekretnuju-informaciju-razvedsluzhbam-ssha-i-germanii-113057

Метки: чит.клуб

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