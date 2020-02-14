Программирование или пророчество, а вы сможете определиться?

На сайте "МедиаМера" в разделе вопросов был задан следующий вопрос, который имеет отношение к управлению "Матрицей возможных состояний" в части описываемых фактов и возможных технологий.

Вот этот вопрос:

Один журналист*, беседует с экспертом*.

В ходе беседы, журналист задаёт ещё один вопрос эксперту. журналист: - Моему брату* цыганка гадает, что он погибнет.

Это что было ? Провидение? Предсказание? Что, с Вашей точки зрения? И был ли шанс ?

эксперт: - Это было предсказание.

журналист: - Возможно программирование?

эксперт: - Это было предсказание… губительной матрицы. Матрицы бывают разные, созидательные и губительные. Что это предсказание губительной матрицы на которую… Ваш брат не должен был вставать . Не должен входить. Он должен был её избегать. Но это предупреждение, и всё. И, есть конечно в поведении Вашего брата, что он, ну как бы пытался войти в эту программу и проверить , а на сколько эта программа сильна. Вот, это недопустимо. С белым охотником*, и белым слоном*, то что она ему нагадала. Это разрушительная матрица. И есть действительно матрицы созидательные, матрицы разрушительные. И скорее всего это было программирование. Логичен ли эксперт, в своём ответе, да и вообще — эксперт ли?

Вы, наверное, знаете легенду о том, что гадалка сказала царю: «… перейдя реку Галис , ты разрушишь великое царство»….

Почему она не сказала: не переходи реку, ведь он был щедр в Дельфам!

Если же посмотреть трезво, то вариантов (при том настрое героев) было два и в любом случае какое-либо царство, но было бы разрушено….

Но если взять вариант реального предвидения, то неужели у всех предсказателей в известной истории, все их слова можно толковать по-разному?

Есть ли в истории факты однозначного толкования? Вы сможете ответить на этот вопрос сами, приложив усилия в интернете или библиотеке…

Мне же интересно рассмотреть ситуацию, предложенную автором, но в «разрезе» парадигмы «Матрицы возможных состояний» (МВС).

Как вы понимаете искать реальные исторические факты и проводить их анализ, что предлагалось вам выше это не одно и то же, что фантазировать на тему «Это было предсказание… или нет?»

Однако предлагаю всё же пофантазировать (поискать факты в библиотеке вы сможете сами) и ответить на вопрос «Логичен ли эксперт, в своём ответе, да и вообще — эксперт ли?» для этого исследуем логику описанных автором процессов…

Сказать логичен эксперт или нет, судя из приведенных слов нельзя с полной уверенностью, так как собеседник не объясняет почему он сделал такой вывод, а просто выдаёт результат.

В данном примере логики нет, а вот истина может быть, так как эксперт не приводит набор фактов (вернее он говорит что то, что нам непонятно), но он передаёт свои ощущения, что является куда более точным прибором чем логичное описание факторов среды в лексике…

Могу ли я подтвердить свои выводы?

Да, но только через факты, но не словами отдельного философа, что не значит, что отдельный философ может быть неправ в данном случае, а через факты статистики наблюдений, выраженные в народном творчестве в виде поговорок, вот например:

- « время молчать, и время говорить» – если кто-то скажет о том, что это просто практический совет, а не наблюдение факторов среды, то пускай объяснит себе, что значит в практической плоскости другие слова из «этого же списка» - а именно: «время разбрасывать камни, и время собирать камни» …;

- « в добрый час сказать, в худой помолчать» , что подразумевало под собой приводимую (сразу же) легенду о том, что в (не помню уже) в сутках есть один час, в который сказанное исполняется буквально…;

- и др.

Как вы видите логика приведенных наблюдений говорит о том, что любое сказание слово может быть программированием МВС, особенно сказанное в публичном пространстве (привлечение энергии)… !!!

Поэтому если отвечать на вопрос автора «Это было предсказание… или нет?», то мы видим, что можно сказать, что это было «программирование» …

Однако, как же быть с фактом интуиции, «простым» чувством беспокойства, в котором скрываются сложные процессы ощущения бытия?!

Можно ли объяснить интуицией слова гадалки?

Да, если говорить понятиями из ДОТУ, то интуиции – это та «красная лампочка», вынесенная на «приборную доску», и отображающая в себе одной множество других признаков, поступающих от чувств человека только потому, что он (индивид) может (захотел) осознано воспринимать только 7-9 одновременно идущих процессов…

Поэтому слова гадалки могут быть и предсказанием…

Так как же быть, может спросить автор и уже спрашивал в комментариях к своему вопросу, это «предсказание» или «программирование» ?!

Видите, вы не можете ответить на этот вопрос, как и те, кто задавался такими вопросами по предсказанию смерти многих известных людей (если не ошибаюсь, подобное было и с Пушкиным и Лермонтовым), а сколько неизвестных задавало себе этот вопрос и задаёт…

Не сможете пока не воспользуетесь технологиями из ДОТУ, не попытаетесь выйти из парадигмы «или то – или это», «чёрно- белое», и не попытаетесь мыслить процессами…

«Это что было? Провидение? Предсказание? Что, с Вашей точки зрения? И был ли шанс?» - этот вопрос автором поставлен правильно, если мыслить состояниями – вы определяетесь с своим состоянием (условно: боятся или нет) и действуете далее согласно выводам… если обнародуете «мучающий» вас вопрос, то присоединяете к своему мнению статистику других мнений…

Но ответа то нет!!!

А если вы попытаетесь мыслить процессами, то вопрос поставлен неправильно, а правильный какой?

Правильный вопрос, который даст вам ответ будет: что делать вам, получив такую информацию?!

И только ответив на него вы сможете избежать и программирования, и предсказания !!!

Не верите?!

Тогда посмотрите вот на эти факты:

Если принимать парадигму, описанную в КОБ как «всё происходит наилучшим образом согласно (т.е относительно хорошо, потому, что соизмеримо с ) общей этики и нравственности, участвующих в процессе людей», а в Коране «Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, ведающего сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосердный » (Коран 59:22), «…Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя…» (Сура «Ра’д», аяты 10-11)

Вот логика таких выводов:

Если следовать логике КОБ и Корана, то человек получает информацию (интуиция, гадалка нагадала – объясните зачем вы к ней пошли?!) заблаговременно о возможных критических ситуациях!

Заблаговременно – это значит тогда, когда ситуацию в «Матрице возможных состояний» (МВС) можно исправить (помните – « Он – Милостивый, Милосердный »), если верить наблюдениям Зазнобина В.М., то для исправления ситуации в начале достаточно небольшого количества энергии (молитва- это ведь небольшое количество энергии?) и несгибаемого намерения (молитва – это ведь несгибаемое намерение, вы ведь искренни… или нет?)…

Однако, чем ближе к завершению процесса, тем больше энергии нужно приложить… задумайтесь, какими запасами энергии обладаете вы, чтобы менять МВС так как вам хочется?!

Но что делать тем, кто не верит Богу (в бога)?

Технологии так же просты как и молитвы, но об этом позже…)))

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/programmirovanie-ili-prorochestvo-a-vy-smojete-opredelisia-5e467e14e9c3ad18fb31a2a6