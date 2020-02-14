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Прикладное значение Буквицы. Иван Царевич. Часть первая

16:41. 14 февраля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Прикладное значение Буквицы. Часть первая. Иван Царевич

В этой программе Иван-Царевич поведает о прикладном применении значения Буквицы. Как по Буквице можно учиться самому и учить детей. И о том как применять знания Буквицы в повседневной жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RtR2bbL_oZ4

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