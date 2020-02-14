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Почему календарь к годовщине Победы порвал общество?

20:23. 14 февраля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Дмитрий Стешин

Создатели этого календаря даже в страшном сне не предполагали такой реакции в Интернете – «Дети в крови! », «Дети на войне, это ужас! ». Или: «все правильно, дети должны знать, что они будущие защитники Родины», «я бы в детстве год посуду мыл, чтобы в такой фотосессии поучаствовать». Кто прав?

Как удалось выяснить, изначально, никто не планировал никакого скандала. Календарь выпустили мизерным, подарочным тиражом 500 экземпляров, даже не подозревая, что люди будут искать, где его купить.

Календарь сделали любители истории из одной крупной провайдерской фирмы. На взгляд военных историков, все получилось аутентично, на сколько это возможно. Мальчик на первой странице календаря – пехотный старший лейтенант, год 1941-й. Кубики в петлицах, три нарукавные нашивки и красные выпушки, портупея, «комсоставский» ремень, все идеально. Расчет ПТР тоже соответствует по форме и вооружению последнему периоду войны. Место для съемки предоставил парк «Патриот», думаю и с макетами оружия они помогли. Матери ушивали и подгоняли форму под худеньких мальчишек и в итоге, получилась проекция прошлого на современность. Причем, берущая за душу, потому что спокойно смотреть на эти фотографии невозможно. Дело только в знаке, который ты выставляешь автору снимков – «плюс» или «минус». Я повесил эти две фотографии в своих аккаунтах в соц. сетях, чтобы провести экспресс-анализ мнений. И вот что получилось.

Почему календарь к годовщине Победы порвал общество?

Люди, испытавшие негодование: «готовят пушечное мясо! », зачастую детей не имеют и сами в отрочестве во дворе не гуляли и в войнушку не играли. Для них, «дети в крови», это что-то запредельное. Хотя такая миролюбивость, не мешает им требовать крови фотографа, «родителей лишить прав», а детей, я так полагаю, нужно отправить в детдом – во имя мира, не иначе. Дальше они включают любимую пластинку: «зачем это,  России никто не угрожает», «агрессивная политика Кремля» и т.д. География ответов ожидаема. Ну,  Москва, это понятно, «порт пяти морей», особая планета, интересные и нестандартные белковые формы жизни. Бавария… Обидно, понимаю, не надо было на нас нападать. Кто у нас ещё в борцах с «детским российским милитаризмом»?  США,  Украина и Израиль – ну просто образцы миролюбия.

На другом полюсе мнений (их на порядок больше) оказались люди, которые понимают, что Россия воевала всегда и последние 75 лет относительно-мирной жизни, это заслуги наших дедов и прадедов, своей кровью сделавших инъекцию пацифизма всему мировому цивилизованному сообществу. Которое в последнее время немного раздышалось и даже потеряло былой страх. О чем, например, можно судить по крупнейшим военным учениям, которые НАТО устроит у наших границ уже через несколько недель. Учения, кстати, называются цинично – «Защита Европы», а это самый верный признак, что новый «Дранг нах Остен» уже созрел.

Почему календарь к годовщине Победы порвал общество?

И война на Донбассе, идущая уже пятый год прямо на границе России – тоже их заслуга. Настоящая война, с артиллерией и бронетехникой, с линиями обороны, прокопанными по старым траншеям «Миус-фронта». И чем она закончится, пока никто не знает.

И календарь, это знак «нашим мертвым, которые нас не оставят в беде»: мы все прекрасно помним и ничего не забыли. И пусть наши деды сейчас ушли в свои полки и роты с Невского пятачка и Синявино, но случись что, им не будет за нас стыдно. Потому что мы – это они. Иногда, нам нужно это напомнить самим себе.

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-kalendar-k-godovshhine-pobedy-porval-obshhestvo-113095

Метки: чит.клуб

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