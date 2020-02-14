Открытым текстом 14.02.2020

Пора ввести войска в Донбасс. Иначе как их оттуда вывести?

Председатель фракции “Слуга народа” Верховного совета Украины Давид Георгиевич Арахамия предложил возобновить снабжение Крыма днепровской водой в обмен на уход войск Российской Федерации из Донбасса.

Открытым текстом согласен с предложением Арахамии. Давно пора ввести войска РФ в Донбасс! Иначе как их оттуда вывести?

Когда уже в светлые киевские головы дойдёт то, с чем смирились даже в ОБСЕ: в Донбассе — гражданская война! Причём начатая Киевом.

Напомню! Всё, что было нужно не признавшему переворот югу и востоку — право говорить на родном языке и относительная автономия в рамках федерации.

Что сделал майданутый парламент? Помните? Правильно, отменил сравнительно вменяемый закон о языке и начал собирать армию отморозков против своих же граждан. Вместо диалога и мира Киев выбрал войну.

И застрял. Потому что шахтёры не из той породы людей, что прощают гибель своих детей. Всыпали не только майданным отморозкам, объявившим себя национальными батальонами, но и армии, пришедшей воевать против собственного народа.

По Конституции Украины армия вправе действовать на своей территории только против нападения извне. Вот откуда фантазии о российском вторжении. По украинским и международным законам за приказ стрелять по своим надо судить и Турчинова, и Порошенко, и Зеленского, и всех, кто их поддерживает.

И они сами это прекрасно понимают! Вот и приходится из всех утюгов кричать, что война эта не со своими гражданами, а со злой Москвой, с целой армией Шойгу.

Открытым текстом сетую: нашей армии в Донбассе нет. Но мы должны там быть! Потому что русские на войне своих не бросают! Потому что люди, поднявшиеся в Донецке и Луганске против Майдана, встали на защиту своего права оставаться русскими! Потому что их за это убивают!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-14-02-2020/