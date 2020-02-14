Официальная наука скрывает реальность. В чём главная ошибка западного мышления. А. Дугин

Философ Александр Дугин о мифах эпохи Нового времени и о том, что идёт им на смену.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f9si1MuW4JI