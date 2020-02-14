Официальная наука скрывает реальность. В чём главная ошибка западного мышления. А. Дугин
11:37. 14 февраля 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Философ Александр Дугин о мифах эпохи Нового времени и о том, что идёт им на смену.
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