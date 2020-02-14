Независимая Студия 13.02.2020

Перенаселение нашей планете не грозит, даже если жители всех континентов начнут активно размножатся. Проблема в другом – люди не хотят плодиться. Как их заставить/убедить это делать? Кто через 50 лет будет жить в России? И по каким законам на самом деле развивается демография? Поспорили в “Большом разговоре” публицист Анатолий Вассерман, геостратег Андрей Школьников и общественный деятель Андрей Кормухин.

Я уж не помню кто сказал, что есть два народа полностью застрахованных от вымирания, это русские и евреи. Русские размножаются культурой. И какой-нибудь Абрам Петрович Ганнибал к концу жизни стал, судя по воспоминаниям современников, совершенно русским не зависимо от цвета кожи. Да и назвать скажем Чулпан Хаматову нерусской актрисой никому по моему и в голову не придёт. Ну а у евреев родословная ведётся по матери. Соответственно даже если в каком то поколении всех мужчин выбьют в следующем поколении всё равно евреев появится заново в товарных количествах.

Ну а если серьёзно. Если говорить о том, что сейчас принято называть генофонд. Хотя на самом деле народ это не генофонд, это именно культурафонд. Отчего собственно сейчас юго-западную часть русского народа полностью отрезать от русской культуры. И пересадить на разные халтурные деревенские поделки. Но если говорить именно о генофонде, о числе жителей. Во-первых вымирание к 2050 году нам могли прогнозировать разве что в лихие 90-ые. С худшим, что нам тогда грозило в общем-то справились. И насколько я могу судить следующие демографические ямы будут заметно меньше.

Во-вторых, если даже наш народ и идёт к демографической пропасти то на этом пути нас очень многие опережают. Допустим большая часть народов Западной Европы ещё пару поколений назад приняло стратегическое решение: мы не желаем исполнять библейскую заповедь плодиться и размножаться, будем себе вымирать потихоньку, а для обслуживания стареющего народа понавезём кого-нибудь из тех мест где за счастье считают вообще уехать из родных мест. Как говорится в старом анекдоте хоть тушкой, хоть чучелом.

Вообще то, что происходит сейчас в Европе и постепенно накрывает и нас и Соединённые государства Америки. Это на мой взгляд третий демографический переход…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/nezavisimaya-studiya-13-02-2020/