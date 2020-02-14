Кто там демократическую антикоррупционную Америку в пример ставит?

Самолет протаранил бухгалтерию Пентагона, и 2,3 триллиона долларов бесследно исчезли

Как пишет один из авторов американского издания Veterans Today Иен Гринхальх, теракт 11 сентября 2001 года, вследствие которого пострадало здание Пентагона, был «невероятно циничным устранением бухгалтерии Пентагона, которая могла бы выяснить судьбу без вести пропавших 2,3 триллиона долларов, о чем буквально накануне заявил (на тот момент) министр обороны Дональд Рамсфельд».



Генерал Майерс, только что назначенный председателем Объединенного комитета начальников штабов, был ключевой фигурой в этом деле.

«Сотрудники Veterans Today хорошо знают Майерса и его семью, — пишет Гринхальх, — и видели, как он отмывает деньги через свою дочь и зятя».

В то утро Майерс созвал собрание аудиторов, после чего сам на него не явился.