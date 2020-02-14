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Кто там демократическую антикоррупционную Америку в пример ставит?

11:37. 14 февраля 2020 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Самолет протаранил бухгалтерию Пентагона, и 2,3 триллиона долларов бесследно исчезли
Как пишет один из авторов американского издания Veterans Today Иен Гринхальх, теракт 11 сентября 2001 года, вследствие которого пострадало здание Пентагона, был «невероятно циничным устранением бухгалтерии Пентагона, которая могла бы выяснить судьбу без вести пропавших 2,3 триллиона долларов, о чем буквально накануне заявил (на тот момент) министр обороны Дональд Рамсфельд».

Самолет протаранил бухгалтерию Пентагона, и 2,3 триллиона долларов бесследно исчезли
Генерал Майерс, только что назначенный председателем Объединенного комитета начальников штабов, был ключевой фигурой в этом деле.

«Сотрудники Veterans Today хорошо знают Майерса и его семью, — пишет Гринхальх, — и видели, как он отмывает деньги через свою дочь и зятя».

В то утро Майерс созвал собрание аудиторов, после чего сам на него не явился.


«Это была не такая уж и сложная операция» — замечает Гринхальх, и далее иронично расписывает все по пунктам:


  1. Объявите о 2,3 триллиона долларов, без вести пропавших без со счетов Пентагона, и немедленно начните расследование.

  2. Соберите всех финансовых сотрудников Пентагона в бухгалтерии следующим утром на экстренное совещание.

  3. Убейте их всех, чтобы не было никакого расследования. Поскольку люди, которые должны умереть, находятся в крупном помещении в здании со взрывоустойчивыми стенами, вам понадобится крылатая ракета с ядерной боеголовкой.

  4. Разбросайте обломки старого самолета на лужайке снаружи, срубите несколько фонарных столбов, и скажите своим людям из ЦРУ сообщить СМИ, что в Пентагон врезался самолет.

  5. Конфискуйте все видеозаписи с более чем восьмидесяти камер наблюдения, которые зафиксировали удар крылатой ракеты, а через 20 лет обнародуйте всего несколько кадров.

  6. Выйдите сухим из воды, пока все потрясенно наблюдают за обрушением зданий Всемирного торгового центра. Обвините во всем «спятивших арабов» и спокойно отправляйтесь на пенсию.

http://veteranstoday.com/2020/02/10/9-11-the-bottom-line-an-open-letter-to-all-researchers/
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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4883498.html

Метки: 11, американцы, арабский, доллар, коррупция, США

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