Изобретатели фантаскопа и самой большой машины для «промывания мозгов»

Стать знаменитым на телевидении или разбогатеть с его помощью пытались многие. Но лишь у некоторых это получилось. Сильвио Берлускони — медиакороль в Италии, Сильвио Сантуш — в Бразилии, а кто не знает Руперта Мердока и Теда Тернера?

Однако одним из первых, кто попытался заработать таким образом, пожалуй, был изобретатель Чарльз Дженкинс. Это он 90 лет назад получил первую телевизионную лицензию. Однако, как и сегодня, в его время нашёлся тот, кто решился разбогатеть на его желании заработать.

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Чарльз Дженкинс

«Фантаскоп» или «витаскоп»

Родился Чарльз Дженкинс в Дэйтоне, вырос близ Ричмонда, но после окончания школы перебрался в Вашингтон, где некоторое время трудился стенографистом. И именно в Вашингтонском патентном бюро он неоднократно появлялся. Один из первых его визитов, впрочем, обернулся неудачным и неприятным для него опытом.

Будучи ещё довольно молодым инженером и ничего не смыслящим в коммерции Дженкинс в 1891 году решил предложить патентному бюро «фантаскоп» — кинопроектор собственной конструкции. В помощники себе он взял инженера Томаса Армата, чтобы тот помог ему представить изобретение как следует. Да только после того, как сотрудники бюро изучили «фантаскоп» и бумаги с чертежами, то заявили, что аппарат уже запатентован и носит название «витаскоп». Авторство же на него и все права принадлежат известному изобретателю Томасу Эдисону. Один из сотрудников бюро пожалел убитого горем изобретателя и рассказал Дженкинсу, что Эдисон «изобрёл» свой «витаскоп» по его чертежам, копию которых продал никто иной как Томас Армат.

Отстоять свои авторские права на изобретение в суде Дженкинсу не удалось — какой спор с купившего чертежи Эдисона, а Армата уже и след простыл.

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Журнал Популярное Радио за 1925 год

Картинка на носовом платке

Но время расставило всё на свои места. Томас Эдисон ограничился покупкой патента и не стал заниматься дальнейшей разработкой всерьёз. А вот Чарльз Дженкинс продолжил заниматься телевидением. В 1892 он перед группой друзей спроецировал движущиеся изображения на экран, а в качестве экрана использовал шёлковый носовой платок. Спустя год в проектор были добавлены ламповые дуги. Это обеспечило более мощное освещение и картинка стала намного отчетливее.

Ещё через год, в 1894-ом, он начертил схему электрической передачи изображений. А дальше началась работа по теме, сбору необходимого материала и осмыслению. На это ушёл не один десяток лет. В 1913 году Дженкинс озвучил идею беспроводного продвижения картинки новостей из одного населённого пункта в другой. Но лишь в 1923 году во время трагедии с президентом США Уорреном Гардингом, он рискнул отправить фотографии президента по электротехническим каналам из Вашингтона в Филадельфию. Расстояние составляло 130 миль. Спустя ещё год изображение факсимиле министра торговли США Герберта Гувера было отправлено уже на расстояние в 450 миль — из Вашингтона в Бостон.

В 1925 году Чарльз Дженкинс продемонстрировал первый опыт механического сканирования с использованием системы оборотного диска и обода, производившееся с крошечных линз. В 1926 году он уже представил для ВМС США специальные мигающие сигналы — для отслеживания изменений погодных карт для судов в море.

В то же время Дженкинс основывает компанию Charles Jenkins Laboratories. Теперь он уже мог транслировать силуэты различных предметов на небольшие расстояния.

И 25 февраля 1928 года Чарльз Дженкинс, получив лицензию на трансляцию, основал Jenkins Television Corporation, которая получила право передавать изображения из штата Мэриленд в Вашингтон.

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Издатель Хьюго Гернсбек смотрит передачу собственной механической телестанции WRNY. Август 1928 год chippfest.blogspot.ru]

Всё для зрителя! О кто он?

Сначала единственными зрителями подобной трансляции изображений были служащие «Лабораторий Дженкинса». Позже в лаборатории же был построен первый передатчик, W3XK, в Вашингтоне. Затем коротковолновые станции начали передачи «радиомувиков» по всем восточным штатам на регулярной основе. Произошло это 2 июля 1928 года. Правительство даже выделило Дженкинсу на развитие телевизионной связи 10 млн долларов. И к концу 1928 года по всей стране действовало уже 18 станций вещания.

Но, чтобы расширить аудиторию, необходимо было устройство для накопления заряда в телевизионной трубке, которое и предложил Дженкинс. Суть в том, что к каждому фотоэлементу светочувствительной панели подключался конденсатор. Свет падал на фотоэлемент, образующийся ток заряжал конденсатор во время передачи кадра. А с помощью коммутатора конденсаторы разряжались через нагрузку RH, с которой и снимался сигнал. Таким образом, в качестве видеосигнала Чарльз Дженкинс предлагал использовать разрядный ток. При всём при этом, необходимо было продумать, где и как разместить сотни тысяч маленьких конденсаторов и создать коммутатор, который смог бы производить разрядку всех этих конденсаторов — с этой задачей не могло справиться ни одно механическое устройство. И роль коммутатора поручили электронному лучу. В течение следующих пяти лет инженеры разных стран предлагали свои варианты передающих трубок.

Лишь в 1933 году на съезде общества радиоинженеров в Чикаго Владимир Зворыкин заявил, что его многолетние усилия по созданию действующей телевизионной трубки завершились успехом.

Зворыкин с помощью химика Изига нашел простой способ изготовления мозаичной светочувствительной мишени с накопительными конденсаторами: на одну из сторон слюдяной пластинки размером 10 на 10 см наносился тонкий слой серебра. Пластинку помещали в печь, после нагрева тонкий серебряный слой обретал способность сворачиваться в гранулы. На серебряный слой наносили цезий, с другой стороны пластинка покрывалась металлическим слоем. В результате каждый из миллиона миниатюрных фотоэлементов служил и миниатюрным конденсатором. И эту трубку Владимир Зворыкин назвал «иконоскоп».

Спустя 13 лет после получения Чарльзом Дженкинсом первой телевизионной лицензии, была выдана первая лицензия на коммерческое телевещание — в 1941 году.