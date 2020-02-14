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Душенов 255. Хаотический гиперглюк Пентагона

21:58. 14 февраля 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Подписывайтесь на новый канал Душенова https://www.youtube.com/channel/UC59u…
Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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Ссылки на подкасты Константина Юрьевича
iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…
ВКонтакте: https://vk.com/podcasts-2246729
Podster FM: https://dushenov.podster.fm

#ДеньТВ #Душенов #ракеты #гиперзвук

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NA3JPCJBJWo

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