Брехня про Дерипаску, Ананьев и ж*ona, Лужков навсегда // Галопом по Европам #156

В этом выпуске:

- Американские власти заподозрили Дерипаску в отмывании денег Путина;

- Путин встретился с рабочей группой по изменению конституции;

- Материнский капитал и другие социальные выплаты, которые обещает новая конституция, будут финансироваться в том числе из денег, полученных от продажи Сбербанка;

- Белорусские власти решили подкорректировать герб страны;

- Ополченца Айо Бенеса – Черного Ленина – отпустили из-под стражи;

- Экономика Сингапура – одной из богатейших стран – рискует свалиться в рецессию, сообщил сингапурский премьер;

- Китайский вирус угрожает всероссийской переписи, намеченной на октябрь;

- США выдвинули новые обвинения в адрес топ-менеджера Хуавей Мэнь Ваньчжоу;

- В Португалии нарастает протест против литиевой революции;

- Камчатские власти хотят построить в регионе горнолыжный курорт за 40 миллиардов рублей;

- Бывшего мэра Москвы Лужкова увековечат – это еще одно распоряжение Путина.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q7ifZ9pubiM