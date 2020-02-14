Брехня про Дерипаску, Ананьев и ж*ona, Лужков навсегда // Галопом по Европам #156
В этом выпуске:
- Американские власти заподозрили Дерипаску в отмывании денег Путина;
- Путин встретился с рабочей группой по изменению конституции;
- Материнский капитал и другие социальные выплаты, которые обещает новая конституция, будут финансироваться в том числе из денег, полученных от продажи Сбербанка;
- Белорусские власти решили подкорректировать герб страны;
- Ополченца Айо Бенеса – Черного Ленина – отпустили из-под стражи;
- Экономика Сингапура – одной из богатейших стран – рискует свалиться в рецессию, сообщил сингапурский премьер;
- Китайский вирус угрожает всероссийской переписи, намеченной на октябрь;
- США выдвинули новые обвинения в адрес топ-менеджера Хуавей Мэнь Ваньчжоу;
- В Португалии нарастает протест против литиевой революции;
- Камчатские власти хотят построить в регионе горнолыжный курорт за 40 миллиардов рублей;
- Бывшего мэра Москвы Лужкова увековечат – это еще одно распоряжение Путина.
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