В чём главный обман Оскара?

В видеоролике раскрывается главная манипуляция, которая лежит в основе всех современных крупных кинопремий, и в первую очередь – Оскара.

Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны кинопремии? На первый взгляд ответ очевиден, чтобы поощрять тех или иных творцов за их труд и таланты. И действительно, все эти красные дорожки, вспышки фотокамер, статуэтки, восторженные отзывы – та награда, которую получают известные актёры, сценаристы, режиссёры за создаваемые ими шедевры.

Но тогда давайте ответим и на второй вопрос – а зачем публично поощрять всех этих людей? Зачем устраивать из этого процесса огромное и дорогостоящее шоу, в котором участвуют десятки крупных СМИ и сотни журналистов? Здесь ответ будет уже более интересный – чтобы подать пример другим творцам! Кинопремии и вся шумиха вокруг них нужны, чтобы показывать всем остальным деятелям кино, как и про что надо снимать фильмы. Кинопремия – это как доска почёта, которая висит в коридоре школы или предприятия, и призывает всех равняться на самых трудолюбивых и усердных.

Вот только на до́ску почёта размещают фотографии отличников, которые лучше всех учатся. Или так называемых «стахановцев», у которых самая высокая производительность труда. То есть и первых и вторых так или иначе оценивают и поощряют за усердие, развитие и ту пользу, которую они могут принести предприятию или всему обществу. А по какому критерию оценивают деятелей кино? За что им дарят все эти статуэтки?

Это на самом деле очень серьёзный вопрос, который вроде как лежит на поверхности, но на самом деле нигде и никогда не обсуждается. Обратим внимание на тот же Оскар – хотя речь идёт практически обо всех современных крупных кинопремиях, так как они выстроены по тому же принципу. В нём есть более 20 номинаций, по которым вручают награды – например, за лучшую мужскую или женскую роль, за лучший сценарий, режиссуру, звук, спецэффеткы и так далее.

Но при этом никто не говорит о том, несёт ли фильм, над которым работали десятки или сотни людей, благо обществу. Быть может, авторы сняли аморальную, лживую, чернуху, пропитанную ядовитой идеологией цинизма, эгоизма, социопатии, садизма и так далее. Можем ли мы в этом случае поощрять участников процесса, например, тех же актёров или монтажёров, наградами? По логике вещей не можем, но как показывает реальная практика вручения Оскара – именно это и делается. Таланты награждаются независимо от того, реализуются они на пользу или во вред обществу.

Мы могли бы привести здесь сотни подобных примеров, когда антиобщественные и в высшей степени аморальные фильмы поощряются тем или иным Оскаром, или даже собирают целый список статуэток. Но это будут лишь частности. Важнее, чтобы вы в целом увидели и осознали весь абсурд ситуации, при которой главный критерий оценки искусства – его влияние на общество – просто выведен за рамки обсуждения. Как будто его нет, как будто он не важен, как будто искусство и таланты ценны сами по себе, а не в рамках того, ради каких целей они реализуются.

Суть обмана: Сотням фильмов вручаются кинопремии без оценки их влияния на общество!

В нынешней системе вполне можно снять кино, прославляющее, например, Гитлера, расизм и нацистскую идеологию, или пропагандирующее каннибализм, ЛГБТ и любые другие извращения, а потом разрекламировать его на весь мир за прекрасную игру актёров, за отличные спецэффекты, за великолепный звук, за дизайн костюмов, да за что угодно! У вас ведь есть целых 25 номинаций, выбирай любую!

Так как в современных реалиях практически все крупные кинопремии выстроены именно по такому ложному формату, позволяющему рекламировать и поощрять низменное искусство, то на сайте КиноЦензор мы не указываем, какие награды получил тот или иной фильм, актёр, режиссёр. Мы не сторонники подобных манипуляций и считаем, что зрители должны думать своей головой и оценивать влияние кино сами, не ориентируясь на мнение явно ангажированных авторитетов. На наш взгляд, это более честная позиция.

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/CcID-1FxpFQ/