12 февраля Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала один из трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер

«Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других».

Она добавила, что Киев «акцентировал внимание» на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, «который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО».

«Русская Весна» регулярно сообщает об обстрелах жилых районов сёл и городов ДНР, 9 февраля, например, часть Горловки осталась без света из-за минометного огня украинских оккупантов. Ранее как гром среди ясного неба прогремела новость о гибели четырёх военнослужащих Народной милиции ЛНР.

По словам Олифер, стороны до 26 февраля должны разработать пошаговый план открытия КПВВ в Золотом и Счастье.

Она добавила, что Украина в рамках заседания гуманитарной подгруппы передала уточненный список людей на обмен.

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