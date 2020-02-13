Сводки от ополчения Новороссии 13 февраля 2020
- 12:17 Бойцы батальона “Патриот” благодарят зрителей News Front за оказанную помощь.
- 08:24 Согласован новый участок разведения сил на Донбассе.
- 03:00 Ударный беспилотник «атаковал» ВСУ, военные уничтожили машину 59 бригады: сводка ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:39 ВСУ при Зе, как и при Порошенко намеренно уничтожают фронтовые поселки – администрация.
Бойцы батальона “Патриот” благодарят зрителей News Front за оказанную помощь
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Согласован новый участок разведения сил на Донбассе
12 февраля Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала один из трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер
«Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других».
Она добавила, что Киев «акцентировал внимание» на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, «который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО».
«Русская Весна» регулярно сообщает об обстрелах жилых районов сёл и городов ДНР, 9 февраля, например, часть Горловки осталась без света из-за минометного огня украинских оккупантов. Ранее как гром среди ясного неба прогремела новость о гибели четырёх военнослужащих Народной милиции ЛНР.
По словам Олифер, стороны до 26 февраля должны разработать пошаговый план открытия КПВВ в Золотом и Счастье.
Она добавила, что Украина в рамках заседания гуманитарной подгруппы передала уточненный список людей на обмен.
Читайте также: Судьба задержанного в России известного ополченца Донбасса решилась
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ударный беспилотник «атаковал» ВСУ, военные уничтожили машину 59 бригады: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.
По данным наших источников, один бронетранспортер 46-й одшбр ВСУ расположен в жилом районе н. п. Геевка.
Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах также подтверждаются наблюдателями ОБСЕ.
Читайте также: Соревнования на лучший экипаж БМП закончились для карателей потерями: сводка ДНР (ВИДЕО)
В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжается рост небоевых потерь.
10 февраля в районе н. п. Крымское в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами ранение рук и лица получил военнослужащий 93-й бригады ВСУ рядовой Поляков, который производил установку самодельного взрывного устройства на беспилотный летательный аппарат для дальнейшего его применения против подразделений Народной милиции.
В результате неосторожных действий устанавливаемый заряд сдетонировал, нанеся горе-инженеру травмы, и уничтожил БПЛА. Командир 93-й бригады Брыжинский представил данную небоевую потерю, как полученную в результате обстрела.
Также в зоне ответственности бригады Брыжинским организована работа представителей украинских СМИ для съемки постановочных видеосюжетов, демонстрирующих якобы нарушение режима прекращения огня с нашей стороны.
Читайте также: Бесперспективные прорывы: глава МИД ДНР подвела итоги пятилетия со дня подписания Минских соглашений
Мы продолжаем отмечать критически низкий уровень морально-психологического состояния личного состава ВСУ в зоне карательной операции. Результатом этого становятся повальное пьянство и сопутствующие ему происшествия.
Так, 10 февраля военнослужащий медслужбы 59-й бригады ВСУ стал виновником дорожно-транспортного происшествия в районе н. п. Попасная.
Ввиду обледенения дорожного покрытия автомобиль УАЗ-469 под управлением сержанта Богучарского протаранил на светофоре гражданский автомобиль ВАЗ 2106 и вылетел в кювет.
Прибывшие на место медики констатировали перелом ноги у водителя гражданского автомобиля, а также закрытую черепно-мозговую травму у сержанта Богучарского, в крови которого было обнаружено остаточное содержание алкоголя.
В результате происшествия автомобиль медслужбы 59-й бригады получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. Доклад о происшествии командиром 59-й бригады Шаповаловым в вышестоящий штаб произведен не был.
Читайте также: У ВСУ переполох: на Донбасс нагрянули американские военные (ВИДЕО)
На фоне снижения уровня морально-психологического состояния военнослужащих в зоне карательной операции увеличилось количество проверок частей и подразделений вооруженных формирований Украины.
Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами самовольного оставления части военнослужащими, в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла комиссия военной службы правопорядка.
В ходе работы комиссии проводилась сверка учета военнослужащих, совершивших СОЧ, в результате которой выявлено сокрытие командирами подразделений фактов самовольного оставления части личным составом соединения.
Также проверяющие выявили отсутствие в расположении части военнослужащего 1-й БТГр рядового Бунчука, который отсутствует в подразделении с 12 января текущего года.
Читайте также: МИД РФ сделал заявление по Минским соглашениям
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ при Зе, как и при Порошенко намеренно уничтожают фронтовые поселки – администрация
К оглавлению | Источник: www.youtube.com