Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 февраля 2020

Доброго времени суток, мои боевые камрады, на связи Комиссар Яррик — руководитель проекта Astra Militarum. И сегодня мы посмотрим вместе, как Сирийская Арабская армия (САА) стремительно возвращала себе части Большого Идлиба (провинция Идлиб, часть провинций Хама и Алеппо).

Те самые «островки» джихада, которые казались давно потерянными в горниле войны. Не обойдется и без «турецкого следа» — в свете последней активизации Анкары на сирийском направлении.

Первый удар

Первые зерна текущих побед сирийских правительственных сил были посеяны в мае 2019 года. 6 мая сирийская армия объявила о начале операции «Рассвет Идлиба», первый этап которой растянулся на всю летнюю кампанию САА прошлого года.

Тогда боевики планировали выступить двумя основными силами против сирийской армии. На острие атаки находились наиболее оголтелые джихадисты — террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* и созданный ею альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Вместе с ХТШ выступили различные деструктивные силы — в частности, боевики «Джейш аль-Иззы» и уйгурские террористы «Исламской партии Туркестана» (китайские исламисты, – прим. РВ). Условный же второй уровень «защиты» идлибского анклава составляли протурецкие группировки из новой коалиции «Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватанийя лил-Тахрир»).

Несмотря на то, что Турция обязалась взять на себя «размежевание» террористических банд и условной «оппозиции», на практике боевики действовали совместно, а сирийская армия неоднократно находила на местах ожесточенных боев турецкую технику и оружие.

«Это вам не это!»

Итог тогда для боевиков оказался совершенно непредсказуем: они не учли, что сирийская армия уже далеко не те «лыжники», которые в 2015 бежали из Идлиба. Вступление России в операцию против террористов в Сирии привело к усилению морального духа правительственных сил.

Результатом этого взаимодействия, как мы знаем, стала блистательная операция против террористов ИГИЛ* и освобождение всей Центральной Сирии от ига джихадистов. Сирийская армия смогла многое извлечь из сотрудничества Москвы и Дамаска, и лучше всего это проявилось в операции «Рассвет Идлиба».

Во главе с прославленной 25-й дивизией спецназначения САА — бывшими «Силами Тигра» Сухейля аль-Хасана — правительственные силы смогли переломить ход идлибской операции и освободить наиболее значимые рубежи обороны боевиков.

В их числе древняя цитадель Калаат аль-Мадик, Кафр-Набуда, центры террористической активности Аль-Латамина и Кафр-Зета и наконец Хан-Шейхун, арена химических провокаций «Белых касок».

Интербеллум

А потом внезапно — и совсем не в меру — активизировалась Турция. Уничтожение личного состава боевиков, которых Анкара готовила диктовать свою волю всему Ближнему Востоку, крайне не устраивал круги вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дополнительным фактором гнева турецкого «султана» стало то, что в окружение сирийской армии попал турецкий наблюдательный пункт в сирийском Муреке. Вокруг него «тусовались» различные НВФ, используя официальный пункт турецких военных в качестве прикрытия.

В последний раз помочь боевикам оружием и техникой у Турции не вышло: 9 августа 2019 года ВВС Сирии нанесли предупредительный авиаудар по дороге перед конвоем с турецкой техникой, шедшей на усиление турецкого поста в Мурек. Это ознаменовало крах обороны боевиков и падение Хан-Шейхуна.

Сирийская армия не продолжила тогда движение дальше. Эрдоган вновь пересобрал боевиков, пафосно назвал их «Сирийской национальной армией» и отправил на северо-восток Сирии, воевать против набивших ему оскомину курдских отрядов самообороны.

К чести сказать, в этом деле дуболомы Эрдогана оказались даже полезны: получив по сусалам, курды согласились на ввод сирийских войск и российской военной полиции, хотя до этого никого в свой маня-мирок не пускали. В итоге под контроль Дамаска (или же под частичный контроль) попали Манбидж, неприступный Кобани, Ракка и Хасеке.

Но вопрос Идлиба с повестки дня не снимался. Боевики продолжали обстрелы населенных пунктов, позиций сирийской армии и вновь начали атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Не проходило и дня, чтобы террористы не учиняли новые нападения. А ко всему прочему, засевших в Идлибе боевиков начали обвинять в провале летней кампании. То есть обстановка к декабрю 2019 года уже сложилась взрывоопасной.

Вторая волна

18 декабря, после серии внеочередных провокаций со стороны джихадистов, сирийская армия объявила о втором этапе операции «Рассвет Идлиба». На этот раз направлением главного удара был выбран юго-восток Идлибской зоны деэскалации — в направлении древнего города Мааррет ан-Нууман.

Для начала сирийской армии необходимо было закрепиться на указанном направлении, для чего на протяжении следующих трех недель подразделения САА успешно прорывали оборону боевиков.

Не обошлось и без еще одного блокированного турецкого наблюдательного пункта. 23 декабря подразделения «Сил Тигра» полностью освободили посёлок Джарджаназ на юго-востоке провинции Идлиб. Этот населенный пункт с начала 2019 года находился под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры», оттуда террористы выбили силы САА после ожесточенных боев.

Но что интересно, также вместе с Джарджаназом были освобождены находящиеся поблизости поселения — Абу Макка и Сурман. Это позволило стремительно обложить в кольцо блокады турецкий наблюдательный пункт.

Попытка Турции снова вмешаться и остановить наступление была прервана… самими протурецкими боевиками. Несмотря на то, что Москва и Анкара установили на начало января режим прекращения огня в Идлибе. Боевики как будто не слышали об этом, продолжая поливать сирийскую армию огнем.

Обстрелы жилых районов Алеппо в десятых числах января буквально вынудили сирийскую армию продолжить наступление еще более стремительными темпами.

Буря и натиск

А дальше события стали развиваться буквально в геометрической прогрессии.

17 января сирийская армия объявляет о продолжении операции, а также о начале операции по освобождению пригородов Алеппо — параллельно с «Рассветом Идлиба».

Уже 25 января передовые части подошли к окраинам Мааррет ан-Нууман и закрепилась на части трассы М-5 Дамаск — Алеппо.

27 января сирийская армия занимает населенный пункт Ад-Дана и отрезает Мааррет ан-Нууман от трассы с севера и с юга. Понимая, что сражаться за полуокруженный город бессмысленно, боевики покидают Мааррет ан-Нууман.

6 февраля сирийская армия с бешеной скоростью заняла 22 населенных пункта и обложила боевиков с южного и западного направлений вокруг города Саракиб. В кольце окружения снова турецкие наблюдательные пункты, на этот раз в количестве 4-х штук. На следующий день город был оставлен боевиками.

А уже 12 февраля сирийская армия вышла полностью на стратегическую трассу М-5 и почти полностью освободила ее (за редкими районами присутствия боевиков).

Этому способствовало и продвижение сирийских войск от Алеппо, где в результате ожесточенных боев были освобождены от террористов пригороды Рашидин-4 и Рашидин-5 — излюбленные места для обстрелов «северной столицы» САР.

В итоге сейчас под контролем сирийской армии немногим меньше половины Идлибской зоны в прежних ее границах (куда, помимо части провинции Идлиб, входят еще и горы Северной Латакии, и долина Сахль аль-Габ, и район «мертвых городов» на западе Алеппо), ключевые города и населенные пункты.

А главное — ДЕВЯТЬ (!!!) запертых наблюдательных пунктов турецкой армии, на которых сидят солдаты и посматривают в бинокли в спину уходящим сирийцам. Ничего другого им уже не остается — транспорт за ними придет еще не скоро.

Слезами горю не поможешь

Дошло до того, что верхушка боевиков уже не скрывает досады от такого грандиозного поражения. Предполагалось ведь, что ни один сирийский солдат не войдет в Идлибскую зону. Тем не менее реальность оказалась суровой к «сирийской оппозиции» всех сортов и расцветок.

Так, шейх джихадистов «Ан-Нусры» и ХТШ, проповедник и идеолог террора в Сирии Абдулла аль-Мухайсини разразился чуть ли не воплем о падении Мааррет ан-Нуумана.

На видео одного из джихадистских ресурсов Мухайсини, который то уходил из группировки, то к ней снова примыкал, был несколько раз ранен «на колчаковских фронтах» и пережил несколько сообщений о ликвидации, поучает одного из полевых командиров следующими словами:

«Мааррет ан-Нууман — это наша ответственность! Год назад я читал речь в Мааррет ан-Нуумане во время Рамадана, а теперь он осквернен и изнасилован!».

Театральность одиозного боевика известна многим, кто следит пристально за конфликтом в Сирии. Особо отметился проповедник тогда, когда кончилась «матерь всех битв» — штурм Алеппо — и становилось ясно, что его верные боевики проигрывают и город вскоре полностью будет под контролем правительственных сил. Тогда Мухайсини не выдержал и начал плакать и истошно вопить на камеру.

Ни вопли, ни слезы, ни сопли не помогли тогда Мухайсини «спасти» Алеппо. Зато скриншот с фрустрацией Мухайсини еще долго украшали страницы в Twitter просирийских активистов.

Теперь же боевики готовят новые слезы. Нужно еще будет как-то оплакивать уход из Сирии в Турцию, потому что деваться им некуда, сирийская армия твердо намерена освободить свою землю от террористов. Именно так и будет!

Читайте также: Правда вскрылась: обнаружен «сбитый» турками в Идлибе Ми-24, ранее принадлежавший ВКС России (+ФОТО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.