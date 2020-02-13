Польша – Великая Ржачь Посполитая. Пора восстановить справедливость в отношении Польши



Не забегая в историю Российской империи, где количество плюшек и ништяков в адрес пановей традиционно превышало список встречных требований, продемонстрирую фатальную ошибку уже советского периода, после которой русским ни на какое уважение со стороны "польской цивилизации" нельзя было даже расчитывать.





Фатальная ошибка выделена красной линией.

1945 год. Вы представляете что в это время творилось в разоренной "цивилизаторами" России, Украине и Белоруссии ? И вот в таких условиях – бабам! – 138 000 тонн только зерна и 73 962 тонны только сахара. Бесплатно! То есть абсолютно даром!



Возьму на себя смелость предположить, что именно эта бескорыстность аукается сегодня России пещерной польской русофобией.

Тем более, что "аттракцион невиданной щедрости" на этом не закончился.





Ну как было после таких вот подарков не возненавидеть "клятых москалей", что официальная Польша и демонстрирует сегодня яростно и сладострастно.

Немцам, кстати, тоже аукнется их еврощедрость. За 15 лет пребывания Польши в ЕС, они отстегнули от щедрот своих больше, чем вся Европа получила по плану Маршала – 110 миллиардов евро.



Польша все эти денжищи получила в обмен на, так сказать, "будущее взаимовыгодное сотрудничество". Щас! Капризная паненька уже сейчас скандалит и требует продолжения евробанкета. Ну и, чтобы швабы не зазнавались, убедительно помахивает перед их носом иском на скромные ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ.

Больше всего меня в этом деле умиляет валюта требования, которая полностью выдаёт польские страстные симпатии. Все они там, где Польша никогда ничего бесплатно не получала и получить даже не рассчитывает. Американский ковбой – крутой парень – в глазах гордой шляхты – как раз тот самый альфа-самец, который имеет право требовать всё, что захочет и его требования следует выполнять беспрекословно и с выражением немого обожания.

Одно жизнерадостное согласие Польши на оплату создания и содержания военной базы США на своей территории чего стоит! Есть у меня предположение, что компенсация, затребованная Польшей с Германией и оплата за американскую "за крышу" очень даже взаимосвязаны – очень уж сумма и валюта требований похожи!

И ведь это не конец, а очень даже только начало! Трамп хочет заставить Польшу выплатить евреям 300 млрд долларов. Где между "хочет" и "заставит" – дистанция микроскопического размера. Предполагаю, что на эту сумму иск будет предъявлен уже России… ну или другим ближайшим соседям Польши, от которых панове что-либо когда-либо получали "нахаляву", и которые, соответственно в альфа-самцы уже не годятся.

Вывод один – уметь учиться у своих геополитических врагов наиболее эффективным приёмам организации "любви народов". А все эти "да мы не такие" и "это не наш метод" следует оставить лабораторным чистоплюям. Сталин , Жуков, Рокоссовский не стеснялись учиться у вермахта искусству глубоких танковых прорывов и охватывающих фланговых ударов. Освоение немецкой полевой тактики не делало советских полководцев поклонниками нацизма.

Вот и сейчас умение правильно вести себя с соседями, где "ни грамма бесплатно" и ни крошки "нахаляву" должно стать первым уроком и железобетонным правилом внешней политики, что правильно со всех сторон и в первую очередь справедливо по отношению к собственному населению, которому эти "граммы" и "крошки" ой как трудно достаются и лишними точно не будут.

А справедливость в отношении Польши безусловно надо восстанавливать… Но совсем не так, как себе представляет Польша – Великая Ржачь Посполитая. Пора восстановить справедливость в отношении Польши (прошу прощения, всё время делаю ошибки в этом названии)…







