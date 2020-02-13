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Планы на загробную жизнь

12:06. 13 февраля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


​​Халяльный тайм-менеджмент

28-летний работник птицефабрики (ранее работал водителем Uber), осужденный за планирование терактов в Лондоне, составил список дел, которые он намеревался осуществить в раю:

- Совершить обзорный тур по своей собственности в джаннате, выбрать дворец
- Познакомиться со всеми женами, выбрать двух главных
- Украсить главный дворец
- Встретить всю семью
- Встретить всех друзей, закатить пир
- Встреча с пророками и сподвижниками
- Знакомство с Аллахом
- Посетить райский рынок
- Провести время с женами
- Развлечения и так далее

Во как не терпелось к гуриям, что встречу с пороками и Аллахом отложил аж на шестое и седьмое место!(с) Аббас Джума

А как ты планируешь загробную жизнь?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5637905.html

Метки: идиоты, терроризм, юмор

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