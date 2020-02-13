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Фейковый труд

12:39. 13 февраля 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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В несырьевом секторе России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с финансами и информацией. Почему упала ценность материального труда? «АиФ» обсудил эту проблему с директором института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александром Бузгалиным.

                                 Быть и казаться

Алексей Макурин: Александр Владимирович, супердоходы в виртуальных сферах — это особенность России? Или так во всём мире?

Александр Бузгалин: Это свойственно всем развитым странам и странам с переходной экономикой — таким, как Бразилия, Мексика или мы. Причина в том, что в мире сегодня господствует финансовый капитал и идёт так называемая финансиализация — когда вся экономика подчиняется финансовым спекуляциям, так как это очень выгодно. Кроме того, возник большой сектор, который производит фиктивные блага. Я называю их симулякрами. Это знаки, которые символизируют богатство и престиж. Например, сумочка «Луи Виттон» за 200 тыс. руб. Создание таких знаков — целая система обработки сознания общества, в которой участвуют художники, психологи, маркетологи и затраты на которую часто выше, чем затраты на сами вещи.

   И есть ещё люди-симулякры — различные шоу-герои, начиная от певичек без голоса и заканчивая профессиональными спортсменами. Они тоже зарабатывают огромные деньги, привлекая к себе внимание и помогая создавать видимость ценности брендов, которые рекламируют.

— Если продажи товаров, которые продвигают «звёзды», растут, разве их заработки не заслуженны?

— Проблема в другом. Есть разница между работой, приносящей пользу обществу, и навязыванием искусственных потребностей. Ежегодно менять мобильный телефон, переплачивать втридорога за кроссовки супермодного бренда — всё это бессмысленные траты, которые ничего не дают ни для технологического прогресса, ни для решения социальных проблем, ни для прогресса личностных качеств. А реальный выбор такой: можно потратить 200 тыс. руб. на сумочку «Луи Виттон», а можно за те же деньги помочь сделать операцию умирающему ребёнку. Можно заплатить 1 млн долл. футболисту, а можно на них построить госпиталь в российской глубинке.

— Но почему нас так навязчиво подталкивают к росту бессмысленного потребления?

— Потому что к середине XX века капитал исчерпал возможности наращивать прибыль за счёт вложений в материальное производство. И он создал искусственный сектор экономики, в котором обогащается узкая группа людей, занимающаяся финансовыми спекуляциями и разного рода посредничеством.

При этом уровень развития технологий сегодня таков, что в производстве может быть занято не больше 25% населения. Остальные должны работать в сферах, обеспечивающих высокопроизводительный и творческий характер труда. Это учителя, врачи, экологи, художники — люди, занимающиеся тем, чем должен заниматься человек как гомо креатор. Именно способностью творить человек отличается от обезьяны и робота.

   Но «невидимая рука рынка» указывает не в сторону совершенствования общества, а в сторону обогащения олигархии. Мир вывернут наизнанку! Сегодня даже у лауреата Нобелевской премии доход ниже, чем у финансового брокера или поп-дивы. К креативному классу причисляют тех, кто создаёт симулякры в финансах, рекламе, индустрии развлечений. И одновременно за его пределы выбрасываются настоящие творцы — учителя, врачи, художники, учёные, создающие творческий потенциал человека, главное богатство общества.

— Чем это опасно?

— Замедляется технологический и социальный прогресс, появляются огромные угрозы в экологической и гуманитарной сферах. Идёт торможение развития способностей людей. Обратите внимание: дальше всего технологии продвинуты в сфере симулятивного потребления. Для развлечений предлагаются гораздо более мощные компьютеры, чем для учёбы.

                                      Новые пролетарии

— Как смотрятся нынешние зарплаты по сравнению с теми, что были 30–40 лет назад?

— Кажется, что они увеличились. Но реальная оплата труда меняется мало плюс одновременно увеличивается интенсивность труда. Мой коллега профессор Дэвид Котц в своей книге про неолиберальный капитализм пишет, что почасовая оплата труда наёмных работников реального сектора США за последние десятилетия фактически не выросла, а в ряде секторов сократилась. Мои друзья — преподаватели университетов из США и Европы — рассказывают: чтобы получать примерно тот же доход, что имели их родители, им приходится работать намного больше. То же самое у нас в России. Учителя в школах и врачи в больницах трудятся на две ставки, и за счёт этого как бы повышается их зарплата. Рабочие и инженеры вынуждены подрабатывать, искать вторую-третью работу.

— Всё больше людей работает из дома, по интернету. Это благо?

— Для собственников капитала, так называемых работодателей, — безусловно. Ведь они как минимум экономят на организации рабочих мест. Преподносится такая практика как расширение личной свободы сотрудников. Но чтобы достойно зарабатывать в таком формате, нужно быть на связи 24 часа в сутки. Время между работой и личной жизнью стирается, не все это выдерживают.

К тому же большинство «удаленцев» — фрилансеры, не имеющие стабильного заработка. Социологи уже ввели в экономический словарь новое понятие — прекариат. Это новый слой работников, которые лишены постоянного места работы, не включены в трудовые коллективы, не имеют социальной защиты и политического представительства. И то, что их всё больше, — опасная тенденция. Рост фриланса скрывает высокий уровень безработицы и стремление компаний заставить людей работать дешевле.

— В чём корень этой проблемы? В развитии технологий, позволяющих требовать от работника более высокой производительности?

— Причина — в неолиберальном капитализме, в откате от социальной модели, господствовавшей в Европе и отчасти даже в США в 60–70-х гг. Капитал заставляет людей работать так, как ему дешевле и выгоднее. Плюс идёт коммерциализация и бюрократизация общественного сектора. Даже университеты начинают заниматься спекуляциями на финансовых рынках, а не только учить студентов. У нас этого ещё нет, а на Западе уже распространилось.

                                        Выход из тупика

— Однако у экономического уклада, который формируется сейчас, есть и другое название — информационное общество. В нём лидирует не тот, кто выпускает товары, а тот, кто генерирует, перерабатывает и распространяет информацию — ту же финансовую. Неудивительно, что зарплаты в финансах, интернете, программировании высоки. Согласны?

— Информация информации рознь. Есть создание новых знаний и культурных ценностей. И есть огромное количество искусственной новизны, не содержащей ни художественной, ни научной ценности, есть огромное количество фальсифицированной информации — фейков. Возьмите создание рекламы — тоже сложный информационный процесс. Множество профессионалов создают ролик, в котором рекламируется, например, шоколадный батончик. Но это совершенно бессмысленная для общества работа.

Вот такие технологии сегодня развиваются, такая информация производится и лучше всего оплачивается. Но это тупик. Чтобы выйти из него, нужно поменять общественный строй , ориентироваться не на прибыль, а на общественные потребности. Такая цель должна стать главной на всех уровнях экономики. В этом случае на основе достижений материального производства будут активнее развиваться бесплатное образование, медицина, высокая культура, фундаментальная наука. И самые большие доходы будут не у спекулянтов, а у тех, кто больше пользы приносит обществу. 

 
 

 

Источник: https://cont.ws/@bokshanskiy/1580519

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