«Деньги есть – теперь держитесь»: О триллионах ФНБ для сделки по Сбербанку

Во вторник стало известно, что правительство выкупит у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка – 50% плюс одну акцию. Законопроект по этой сделке уже подготовлен. В марте его внесут в Госдуму. Как заявил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может быть рассмотрен в ускоренном порядке и принят в весеннюю сессию.

Как устраняют конфликт интересов О возможности этой сделки говорили давно. Дело в том, что Центробанк по отношению к Сбербанку одновременно является акционером (собственником), регулятором и надзорным органом. Эксперты оценивают такое положение как «определенный конфликт интересов».



Было предложение передать контрольный пакет акций Сбербанка от ЦБ правительству. Однако руководители Центробанка настояли на продаже пакета на рыночных условиях. Его стоимость рассчитают по средневзвешенной цене акций за полные шесть месяцев до даты первой сделки.



На вторник, 11 февраля, стоимость пакета Сбербанка, согласно предложенной методике, составила примерно 2,7 трлн. рублей. Средства на эту сделку правительство возьмёт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это будет первое раскупоривание государственной резервной кубышки, собранной по новому бюджетному правилу из сверхдоходов от продажи нефти и управления активами Фонда.

Процесс пошёл В январе президент Владимир Путин в своём Послании к Федеральному собранию упомянул, что во второй половине текущего года ФНБ превысит семипроцентный порог от ВВП страны. Всё, что будет поступать сверх этого, правительство сможет тратить на инфраструктурные проекты. Похоже, процесс пошёл. Первой такой тратой станет покупка акций Сбербанка. Покупка у кого конкретно…



Посмотрим внимательно, как на неё возьмут средства. По данным Минфина, на начало года на счетах ФНБ в Банке России находились ликвидные средства в сумме 6,14 трлн. рублей. В первом квартале к ним добавятся ещё порядка 2,94 трлн. рублей (эквивалент валюты, закупленной по бюджетному правилу в 2019 году).



Так ликвидные средства ФНБ подрастут до 9,1 трлн. рублей. Перефразируя известно афориста нынешней эпохи, «деньги есть – теперь держитесь»…



Из них, по экспертной оценке, 1,2 триллиона можно будет потратить. Эту сумму определили, как превышающую семь процентов от прогнозируемого ВВП на 2020 год. Теперь понятно, куда пойдёт часть этих средств. Поскольку сделка по Сбербанку будет реализовываться в несколько этапов и выйдет за календарные рамки текущего года. Скорее всего, эксперты сейчас начнут спорить. Ведь покупка акций Сбербанка – это всё-таки инвестиционный проект (такие для ФНБ тоже не возбраняются), а не инфраструктурный, как ранее правительство анонсировало первые траты Фонда.



Пусть спорят… Как актив ФНБ, она будет нарастать в стоимости. Не зря же сразу после появления информации о продаже контрольного пакета Сбербанка правительству акции Сбера на фондовом рынке подскочили в цене на 2%.



Надо помнить ещё и о том, что теперь дивиденды банка за 2019 год пойдут прямиком в Фонд национального благосостояния. Какие они будут, вопрос пока открытый. Это решит годовое собрание акционеров на основании рекомендаций Наблюдательного совета. Для справки: по итогам 2018 года Сбербанк выплатил акционерам дивиденды на сумму, превышающую 420 млрд. рублей.

Кто претендует на средства Фонда Настоящее внимание к ФНБ проявилось прошлым летом, когда стало ясно, что порог, за которым начинаются траты Фонда, будет достигнут уже в следующем году. Минфин тогда посчитал, что в 2020 году из средств ФНБ можно будет взять 1,8 трлн. рублей, в 2021 – 4,2 триллиона.



Расчётные цифры вызвали небольшую дискуссию среди чиновников. Звучали предложения поднять порог отсечения цены нефти в бюджетном правиле (был $42 за баррель), чтобы Фонд не так быстро полнился, а средства текли в бюджет. Потом согласились не менять правило. Ведь бизнес уже ждёт обещанные средства ФНБ.



Бизнес и, правда, проявил себя очень скоро. Одним из первых с письмом в правительство обратился председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он попросил профинансировать два гигантских проекта в районе балтийской Усть-Луги – комплекс по переработке и сжижению газа и крупнейший в стране газо-химический комплекс.



Поступило также предложение инвестировать средства Фонда в строительство АЭС в Египте. В рамках этого проекта Россия обязалась предоставить африканской стране кредит аж в $28 миллиардов на срок до 2028 года. В Минфине посчитали, что удобнее для этого использовать средства ФНБ. На Африку позднее запросила средства Фонда и компания «Уралкалий». Она подготовила проект строительства завода азотных удобрений в Анголе и искала для него дешёвые ресурсы.



На грешную российскую землю соискателей средств Фонда опустил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Он предложил профинансировать благоустройство российских населённых пунктов, а о проектах в Африке подумать “потом”. Шувалов назвал проекты по очистке воды, обновлению транспорта, строительству современного жилья, повышению качества услуг в полусотне крупных городов.



Но предложение Игоря Шувалова не нашло единогласной поддержки. Так как в данный момент инвестиции Фонда, как объявлено, разумнее вкладывать в проекты, которые могут вернуть средства в ФНБ с прибылью и дополнительно нарастить его резервы. Действительно, а какая может быть прибыль от вложений в российские города…



По схожим причинам было отказано многим другим просителям средств. Сделка с акциями Сбербанка, вроде как, выгодно отличается от их проектов. Она обещает дальнейший рост средств Фонда и напрямую связана с деятельностью россиян. Видимо, поэтому её и сделали стартовой в новом направлении работы правительства.