108 дней штурма за свободу

Ровно 75 лет назад – в 10 часов утра 13 февраля 1945 года – советские войска освободили столицу Венгрии. Уникальные архивные документы об этом важном историческом событии в ночь со среды на четверг обнародовали российские военные.

“Публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн”, – отметили в министерстве обороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Согласно рассекреченным документам, за период боев за город Будапешт войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров – 49982, танков и самоходных орудий – 203, орудий разного калибра – 367, бронемашин и бронетранспортеров – 253, минометов – 490, пулеметов – 1591, самолетов – 189.

“Захвачено: плененных солдат и офицеров – 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ – 269, орудий разного калибра – 1257, бронемашин и бронетранспортеров – 83, минометов – 476, пулеметов – 1431, винтовок и автоматов – 41000, самолетов – 15 и тд”, – говорится во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

Отмечается, что освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Операция длилась 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года. В непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и ее столицу – Будапешт.

Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г. Фото: Министерство обороны РФ

Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость. Это наглядно демонстрирует представленная в подборке рассекреченных документов Схема группировки противника по состоянию на 1.12.1944 г.

“Во избежание жертв среди мирного населения и разрушений 29 декабря 1944 года перед штурмом Будапешта командование Красной Армии направило двух парламентеров, которые предложили гитлеровцам сдать Будапешт мирно. Однако, немецко-фашистские оккупанты подло убили членов мирной миссии”.

За проявленное мужество и самообладание парламентеры Красной Армии – капитаны Илья Остапенко и Николай (Миколош) Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

Множество деталей о том, как встречали венгры красноармейцев, и о том, какие зверства творили до их прихода фашисты в Будапеште, описаны в новом историко-познавательном разделе, появившемся на сайте Минобороны России.

P.S. Эта дата имела всегда особое значение в нашей семье, поскольку в боевых порядках Красной Армии, среди прочих офицеров и солдат гвардейского 1505-го самоходно-артиллерийского Сегедского полка, столицу и землю Венгрии освобождал и мой дед – Иван Дмитриевич.

Александр Тирес

Источник: http://voicesevas.ru/news/49930-108-dney-shturma-za-svobodu.html