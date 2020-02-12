Зачем продают Сбербанк? Олег Комолов

Правительство РФ выкупит у Центробанка акции Сбербанка потратив на это более 2,5 трлн руб. Каковы реальные цели сделки и её главные выгодоприобретатели – анализирует экономист, доцент РЭУ им. Плеханова Олег Комолов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=750p5Zq74hM