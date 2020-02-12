Зачем продают Сбербанк? Олег Комолов
22:34. 12 февраля 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Правительство РФ выкупит у Центробанка акции Сбербанка потратив на это более 2,5 трлн руб. Каковы реальные цели сделки и её главные выгодоприобретатели – анализирует экономист, доцент РЭУ им. Плеханова Олег Комолов.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #экономика #Сбербанк #Центробанк #ЦБ #Греф #Комолов #приватизация