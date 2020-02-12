Вирус в канализации, Зюганов — с Богом, Техосмотр заново? // Галопом по Европам #154

В этом выпуске:

- Коронавирус, вероятно, может распространяться по водопроводным трубам и канализации – об



этом сообщили в Гонконге, где в одном из небоскребов заразились люди с разных этажей;

- Турция направила в Сирию новые подразделения – минимум 100 единиц бронетехники движутся в



сторону Алеппо;

- ЦРУ более полувека читало секретную переписку 120 стран;

- ФСБ потребовала доступ к переписке пользователей целого ряда крупных российских сайтов;

- В Архангельской области задержан ополченец ДНР, гражданин Латвии Айо Бенес по прозвищу



Черный Ленин;

- Бывшим советским вертолетчикам отказали в статусе ликвидаторов последствий чернобыльской



катастрофы;

- В Италии банкротится вторая по величине авиакомпания Эйр Итали;

- Эйрбас представил макет нового лайнера – фюзеляж и крылья у него представляют собой единое



целое;

- Долги американцев по кредитам превысили 14 триллионов долларов;

- Рейтинг Путина за два года упал почти в два раза – сегодня ему доверяют лишь 35 процентов



россиян;

- КПРФ не стала возражать против упоминания бога в конституции;

- ГИБДД снова берется за техосмотр.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c-0RUSH1SgQ