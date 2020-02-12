Вирус в канализации, Зюганов — с Богом, Техосмотр заново? // Галопом по Европам #154
В этом выпуске:
- Коронавирус, вероятно, может распространяться по водопроводным трубам и канализации – об
этом сообщили в Гонконге, где в одном из небоскребов заразились люди с разных этажей;
- Турция направила в Сирию новые подразделения – минимум 100 единиц бронетехники движутся в
сторону Алеппо;
- ЦРУ более полувека читало секретную переписку 120 стран;
- ФСБ потребовала доступ к переписке пользователей целого ряда крупных российских сайтов;
- В Архангельской области задержан ополченец ДНР, гражданин Латвии Айо Бенес по прозвищу
Черный Ленин;
- Бывшим советским вертолетчикам отказали в статусе ликвидаторов последствий чернобыльской
катастрофы;
- В Италии банкротится вторая по величине авиакомпания Эйр Итали;
- Эйрбас представил макет нового лайнера – фюзеляж и крылья у него представляют собой единое
целое;
- Долги американцев по кредитам превысили 14 триллионов долларов;
- Рейтинг Путина за два года упал почти в два раза – сегодня ему доверяют лишь 35 процентов
россиян;
- КПРФ не стала возражать против упоминания бога в конституции;
- ГИБДД снова берется за техосмотр.
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