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Вирус в канализации, Зюганов — с Богом, Техосмотр заново? // Галопом по Европам #154

20:50. 12 февраля 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Коронавирус, вероятно, может распространяться по водопроводным трубам и канализации – об

этом сообщили в Гонконге, где в одном из небоскребов заразились люди с разных этажей;
- Турция направила в Сирию новые подразделения – минимум 100 единиц бронетехники движутся в

сторону Алеппо;
- ЦРУ более полувека читало секретную переписку 120 стран;
- ФСБ потребовала доступ к переписке пользователей целого ряда крупных российских сайтов;
- В Архангельской области задержан ополченец ДНР, гражданин Латвии Айо Бенес по прозвищу

Черный Ленин;
- Бывшим советским вертолетчикам отказали в статусе ликвидаторов последствий чернобыльской

катастрофы;
- В Италии банкротится вторая по величине авиакомпания Эйр Итали;
- Эйрбас представил макет нового лайнера – фюзеляж и крылья у него представляют собой единое

целое;
- Долги американцев по кредитам превысили 14 триллионов долларов;
- Рейтинг Путина за два года упал почти в два раза – сегодня ему доверяют лишь 35 процентов

россиян;
- КПРФ не стала возражать против упоминания бога в конституции;
- ГИБДД снова берется за техосмотр.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c-0RUSH1SgQ

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