Участники Клуба “Время – вперёд!” помогли герою программы

В январе в программе «Время – вперёд!» вышел сюжет о Максиме Ануфриеве. Парень страдает от тяжёлого генетического заболевания и может управлять только мышцами лица и глазами. Однако не сдаётся и делает то, что не под силу и многим здоровым людям.

Максим пишет музыку и стихи, поёт, создаёт медиа-проекты и ведёт мотивационный блог на YouTube. Максим участвует и побеждает во всероссийских конкурсах, является лауреатом инициативы «Горячее сердце». Его пример вдохновляет тысячи других людей и учит любить каждое мгновенье своей жизни.

Мы подумали, что можем сделать для такого человека больше, и решили собрать ему подарок на День рождения и поздравить лично. Подробности в этом ролике.



Блог Максима: https://www.youtube.com/channel/UCRoF…



Песня «Падают звёзды»: https://band.link/padayutzvezdy



О проекте “Время – вперёд!”, о том как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134



Наши прошлые добрые дела:



О том, как поздравили с Новым годом семью Ольги Буниной: https://youtu.be/VtAAYaxzwZE



О том, как мы помогли напечатать книгу о детях-героях: https://youtu.be/QbCdKDUZW9E



О том, как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjS-bco6xQQ