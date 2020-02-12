Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не происходило.

С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной украинскими боевиками территорией.

По информации нашей разведки, 9 февраля боевики из состава 20-го батальона РЭБ, находящиеся в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе н. п. Золотое, дважды осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ.

Данные факты также отражены в отчете мониторинговой миссии.

В свою очередь, отсутствие препятствий работе наблюдателей ОБСЕ со стороны Народной милиции ЛНР позволило Миссии констатировать наличие всего отведенного тяжелого вооружения Народной милиции в местах хранения.

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Несмотря на отсутствие обстрелов, в подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи потерь, связанных с подрывами личного состава на собственных минах, а также в результате последствий употребления алкогольных и наркотических средств.

Так, 9 февраля офицер 93-й механизированной бригады старший лейтенант Демченко при перемещении между позициями своего подразделения подорвался на мине, установленной саперами бригады, но не обозначенной на местности соответствующими предупредительными знаками.

В результате происшествия пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Северодонецк.

Еще один случай небоевых потерь произошел 9 февраля в районе н. п. Новозвановка, где в ходе бытовой ссоры, возникшей в результате употребления алкогольных напитков, военнослужащий 72-й бригады старший солдат Федоров получил огнестрельное ранение ноги, с которым был доставлен в медицинское учреждение города Попасная.

Командиром бригады, преступником Богомоловым данная небоевая потеря представлена в вышестоящий штаб как полученная в результате обстрела.

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Западные кукловоды Украины, не доверяя руководителям на местах, ужесточают контроль над украинской армией.

По данным нашего источника, 10 февраля в подразделения 59-й бригады ВСУ прибыла делегация аппарата военного атташе США во главе с полковником Смитом для ознакомления с ситуацией в зоне так называемой «ООС».

Кроме того, в зону ответственности бригады прибыли журналисты украинских телеканалов «5 канал», «Интер», «Украина» и французского информационного агентства «Квест-Франс», которые будут освещать работу американской делегации.

В этой связи в подразделениях ВСУ, выполняющих боевые задачи в зоне карательной операции, начался ряд масштабных проверок.

Так, в день приезда американской делегации в зону «ООС» в 46-ю десантно-штурмовую бригаду с целью проверки несения боевого дежурства и организации службы прибыли офицеры штаба оккупационных сил.

Кроме того, для расследования ряда происшествий, связанных с употреблением алкогольных и наркотических веществ военнослужащими, в 46-й бригаде работают сотрудники военной службы правопорядка.

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