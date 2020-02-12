Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2020
- 09:55 Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе.
- 03:00 У ВСУ переполох: на Донбасс нагрянули американские военные (ВИДЕО).
- 02:00 Шокирующие цифры: Украина озвучила потери техники в начале «АТО» (ИНФОГРАФИКА).
- Вчера 23:29 В России задержан один из известнейших ополченцев Донбасса.
- Вчера 22:58 “Медпомощь не оказывали”, – экс-военнопленный о пребывании в украинской тюрьме.
Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе
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У ВСУ переполох: на Донбасс нагрянули американские военные (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не происходило.
С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной украинскими боевиками территорией.
По информации нашей разведки, 9 февраля боевики из состава 20-го батальона РЭБ, находящиеся в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе н. п. Золотое, дважды осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ.
Данные факты также отражены в отчете мониторинговой миссии.
В свою очередь, отсутствие препятствий работе наблюдателей ОБСЕ со стороны Народной милиции ЛНР позволило Миссии констатировать наличие всего отведенного тяжелого вооружения Народной милиции в местах хранения.
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Несмотря на отсутствие обстрелов, в подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи потерь, связанных с подрывами личного состава на собственных минах, а также в результате последствий употребления алкогольных и наркотических средств.
Так, 9 февраля офицер 93-й механизированной бригады старший лейтенант Демченко при перемещении между позициями своего подразделения подорвался на мине, установленной саперами бригады, но не обозначенной на местности соответствующими предупредительными знаками.
В результате происшествия пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Северодонецк.
Еще один случай небоевых потерь произошел 9 февраля в районе н. п. Новозвановка, где в ходе бытовой ссоры, возникшей в результате употребления алкогольных напитков, военнослужащий 72-й бригады старший солдат Федоров получил огнестрельное ранение ноги, с которым был доставлен в медицинское учреждение города Попасная.
Командиром бригады, преступником Богомоловым данная небоевая потеря представлена в вышестоящий штаб как полученная в результате обстрела.
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Западные кукловоды Украины, не доверяя руководителям на местах, ужесточают контроль над украинской армией.
По данным нашего источника, 10 февраля в подразделения 59-й бригады ВСУ прибыла делегация аппарата военного атташе США во главе с полковником Смитом для ознакомления с ситуацией в зоне так называемой «ООС».
Кроме того, в зону ответственности бригады прибыли журналисты украинских телеканалов «5 канал», «Интер», «Украина» и французского информационного агентства «Квест-Франс», которые будут освещать работу американской делегации.
В этой связи в подразделениях ВСУ, выполняющих боевые задачи в зоне карательной операции, начался ряд масштабных проверок.
Так, в день приезда американской делегации в зону «ООС» в 46-ю десантно-штурмовую бригаду с целью проверки несения боевого дежурства и организации службы прибыли офицеры штаба оккупационных сил.
Кроме того, для расследования ряда происшествий, связанных с употреблением алкогольных и наркотических веществ военнослужащими, в 46-й бригаде работают сотрудники военной службы правопорядка.
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Шокирующие цифры: Украина озвучила потери техники в начале «АТО» (ИНФОГРАФИКА)
За первые два года «АТО» на Донбассе повреждения получили 2 576 единиц бронетанкового вооружения и техники ВСУ, почти 400 не подлежали восстановлению. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Минобороны Украины.
«Вооруженные силы Украины понесли существенные потери в бронетехнике во время активных боев на Донбассе в 2014–2016 годах. По данным, которые получило агентство Defense Express от Министерства обороны Украины, за этот период боевые повреждения получили 2 576 единиц бронетанкового вооружения и техники. Из них 391 единица не подлежала восстановлению и была утрачена. Речь идет о танках, БМП, бронетранспортерах и других бронированных машинах», — говорится в сообщении.
Как отмечается, наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты — 1201 единица, танки — 440 единиц. Также повреждения получили 371 бронетранспортер и 173 другие бронемашины.
Самыми распространенными причинами повреждений был огонь реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов со стороны республиканских войск. В общей сложности от таких обстрелов были повреждены 1159 единиц бронетехники.
На втором месте — повреждения из-за обстрела из пехотного вооружения — противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — 438 поврежденных единиц. 361 единица бронетехники получила повреждения от вооружения вражеских танков и боевых машин пехоты. Из-за подрыва на минах и фугасах — 355 поврежденных единиц. Еще 283 единицы бронетехники были повреждены противотанковыми ракетными комплексами.
Отмечается, что наибольшие потери в бронетехнике ВСУ получили в 2014 году. Поврежденной боевой единицей считается та, которая получила огневое поражение, но это повреждение устраняется во время ремонта. Уничтоженной считается та машина, которая получила повреждение, после которого отремонтировать технику невозможно.
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В России задержан один из известнейших ополченцев Донбасса
Одного из самых известных представителей ополчения Донбасса Бенеса Айо по прозвищу Чёрный Ленин задержали в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба партии «Другая Россия».
Темнокожий борец за права русских в Прибалтике, гражданин ЕС Бенес Айо весной 2014 года стал одним из заметных участников Русской весны, вступив в отряд самообороны Крыма. Затем выступал на пророссийских митингах в Донецке, где его пламенные речи имели большой успех. В результате своей антифашистской активности «Чёрный Ленин» дважды задерживался украинскими силовиками и был депортирован из «незалежной».
Позже доброволец служил в составе Народного ополчения Донбасса, а потом в рядах Вооружённых сил ЛНР и ДНР.
Задержание в России
«В Архангельской области задержан Бенес Айо. Бенес посещал экоактивистов на Шиесе и во вторник собирался уезжать в Москву. Связи с ним нет. Сообщают, что задержан без объяснения причин», — говорится в сообщении «Другой России», опубликованном вечером во вторник, 11 февраля.
Информацию о задержании подтвердил общественный деятель, бывший кандидат в депутаты Московской городской Думы от КПРФ Дмитрий Сараев.
«Товарищи попросили срочно помочь. В Архангельской области, час назад, после поездки на Шиес, по запросу Украины через Интерпол задержан ополченец-интернационалист, член Компартии ДНР Айо Бенес. Ему грозит выдача на Украину. Просьба максимально распространить данную информацию», — сообщил политик.
По информации местных экоактивистов, Айо побывал на станции Шиес и собирался уезжать в Москву.
«Сегодня в Урдоме задержан латвийский гражданин Бенес Айо. Он приезжал на станцию Шиес и собирался уезжать в Москву.
Куда отвезли задержанного, пока неизвестно. Причина задержания неизвестна. Всего день назад с Бенесом беседовали сотрудники полиции на Шиесе, вопросов к нему не было. Возможно, правоохранительные органы пытаются перехватить информацию, которая была собрана на Шиесе, видео, фото, записи, которые велись на станции», — пишут активисты в соцсетях.
Борец за СССР и гонения латвийского гестапо
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) в 2014 году завела 3 уголовных дела на Бенеса Айо по статьям 80, 81 и 82 из-за его выступлений в Симферополе и Донецке.
Сам доброволец тогда пояснил «Русской Весне», что по первой статье его обвиняют в призывах к насильственному свержению государственного и конституционного строя Латвии.
По второй статье ему инкриминировали призывы к насильственному изменению экономического устройства этого карликового прибалтийского государства, так как он призывает к возрождению социализма.
По третьей статье ему предъявляли подрыв территориальной целостности Латвии из-за того, что активист активно призывает восстановить Советский Союз. Также его обвиняли в призывах к ликвидации латвийской независимости.
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“Медпомощь не оказывали”, – экс-военнопленный о пребывании в украинской тюрьме
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