Спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство

Вопрос назрел – вопрос невозможности наличия второго гражданства у того, кто занимает руководящие посты в стране.

15 января 2020 г. Президент обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства» — отметил В.В.Путин

Стартовала реформа Конституции, одним из важных фрагментов которой является этот первый шаг к «национализации элит». Десятилетиями ельцинская и постельцинская элита жила в убеждении, что второе гражданство, вид на жительство другой страны – это нормально. Даже хорошо. И вот теперь запрет на наличие подобных вещей будет внесен в Конституцию.

Стоит отметить, что подобный запрет «иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства» уже присутствует в нескольких законах (например — в N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). Решение внести запрет на двойное гражданство в Конституцию должно обозначить серьезность намерений власти и отправить элитам ясный сигнал: эпоха поменялась.

Нарушение Конституции – это совсем не то, что нарушение обычного закона.

Мы в движении «Патриоты Великого Отечества» считаем национализацию элит не просто нужной, а строго обязательной.

А потому решили задать депутатам Государственной Думы один простой вопрос: есть ли у них иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства?

Мы решили сделать это в форме акции «Спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство».

Повод для беспокойства у нас имеется: несмотря на имевшийся запрет, в СМИ периодически появляется информация о тех или иных депутатах, имеющих иностранное гражданство, ВНЖ (вид на жительство) или ПМЖ (постоянное место жительства) иностранного государства.

Вместо того, чтобы муссировать слухи, мы с коллегами решили пойти другим путем и задать вопрос каждому Депутату ГосДумы о его гражданстве.

Ответить на этот вопрос несложно: нет гражданства другой страны, ВНЖ и ПМЖ – так и нужно ответить.

По Закону Депутат ГосДумы обязан поддерживать связь со своими избирателями, в данном случае – ответить на письмо избирателя в течение 30 дней. Поэтому письмо мы отправляем от конкретного избирателя его депутату!

В Государственной Думе РФ насчитывается 450 депутатов. Члены и сторонники нашего движения уже направили письма 150 депутатам Государственной Думы, с вопросом о наличии у него иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Какие ответы мы уже получили, и кто из депутатов быстро и четко отвечает избирателям, мы расскажем в следующем материале.

Отсутствие прямого и ясного ответа будет для нас сигналом, что к этому депутату нужно присмотреться повнимательнее. Спросить его ещё раз – почему он не может ответить своим избирателям на простой вопрос? Может, есть, что скрывать?

Акция «Спроси своего депутата, есть ли у него второе гражданство» только началась – нам ещё надо «опросить» оставшихся депутатов. А значит, нам нужны конкретные избиратели для конкретных депутатов из конкретных избирательных округов!

Каждый наш единомышленник может нам помочь – желающих присоединиться к акции мы просим отправить письмо на электронную почту.

Почта для связи: press@pvo.center — Ксения Дмитриева

Источник: https://nstarikov.ru/sprosi-svoego-deputata-est-li-u-nego-vtoroe-grazhdanstvo-113048