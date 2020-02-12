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Растения антигипоксанты — травы долгожителей. Лесиовская Елена Евгеньевна.

17:12. 12 февраля 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Растения антигипоксанты — травы долгожителей
Лесиовская Елена Евгеньевна, д.м.н., профессор, представитель секции фитотерапии.

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”

Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.

Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.

Давайте ЛАДИТЬ МИР вместе!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w7UFXRP77WA

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