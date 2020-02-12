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Радио Аврора 12.02.2020

22:33. 12 февраля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В эфире программа «Судьба патриота» у микрофона Кирилл Рычков. Мне помогает Иван Муравьёв. И сегодня у нас в студии политконсультант Анатолий Вассерман.
Анатолий Александрович, продолжаем серию политических консультаций на тему написания нашей будущей политической программы нашего будущего движения. В прошлый раз мы обсудили вопросы образования медицины и немножко экономику разобрали. Сегодня хочется поговорить об идеологии. В первую очередь должна ли она быть?

В который уже раз повторю слова Сенеки: “Для того, кто не знает куда ему плыть, не бывает попутного ветра”. Соответственно то, что в нашей Конституции запрещена государственная идеология означает всего лишь, что в стране господствует идеология антигосударственная. Во-первых, этот запрет касается только граждан Российской Федерации. И совершенно не мешает гражданам других государств продвигать свою идеологию, как правило в лучшем случае катастрофическую.

А в худшем?

А в худшем, это уже не случайные катастрофы, а заранее хорошо спланированные. И в этом плане, именно в плане планирования катастроф, заслуживают особого внимания те статьи нашей Конституции, которые размещены до этого запрета. Дело в том, что именно в этих статьях в качестве основ конституционного строя закреплены основные догматы тоталитарной секты “либералы”. То есть у нас есть по факту государственная идеология, но это идеология именно антигосударственная. Я уже рассказывал почему это так. Но на всякий случай повторю, потому-что я думаю не все слушали все предыдущие передачи. Так вот, главный догмат тоталитарной секты именующей себя либералами, это вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. А это значит, что те кто в это уверовал лишают себя возможности рассматривать, не5 говоря уже о том чтобы понимать, те закономерности, что возникают на уровне общества, как единого целого. И именно эти закономерности ключевые на самом деле для каждого из нас. Ключевые по многим причинам. Скажу только самое очевидное. Когда Аристотель Никомахович Стагирский двадцать три века назад писал – человек общественное животное. Но строго говоря он писал “гооп politikon” то есть не просто общественное, а городское…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-12-02-2020/

Метки: видео блог, идеология, конституция, либералы

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