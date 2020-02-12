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Новый подход к жизни по итогам конференции “ЛАДОГА” и Круглого стола по самообеспечению.

14:25. 12 февраля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

4 и 5 января в городе Санкт Петербург проходила первая Всероссийская конференция «Мы и будущее», а также Круглый стол, посвященный самообеспечению в современных условиях.

Алексей Орлов и Олег Бажин

В этой передаче были подведены итоги прошедших мероприятий, говорилось о том, нужно ли и дальше проводить подобные конференции. Также речь шла о пользе прошедшего Круглого стола, после которого начались подвижки среди людей, желающих двигаться в направлении самообеспечения.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wtMJWaho8Ss

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