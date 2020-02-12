Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2020
- 12:52 Азаров о грантоедах Украины.
- 09:22 Украинское болото засасывает Джо Байдена.
- 08:57 Самая ужасная ночь в моей жизни, — Порошенко о переговорах с Путиным (ФОТО).
- 07:22 На Украине предложили продать США земли для “защиты” от России.
- 05:57 Зеленский сменил главу своей администрации.
- 02:30 Депутат Рады Новинский рассказал, как украинская власть десятилетиями пиарила нацистов.
- 00:30 Зеленский собирается бороться за молодёжь Донбасса украинскими паспортами и дистанционным изучением мовы.
- Вчера 21:44 Оборотная сторона медали.
- Вчера 20:43 Как спасти канал ATR.
Азаров о грантоедах Украины
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Украинское болото засасывает Джо Байдена
Праймериз Демократической партии в Нью-Гемпшире, с учетом предшествующих праймериз в Айове, показывают примечательную тенденцию. Джо Байден, как основной кандидат от партийного истеблишмента и Deep State сыпется и не может составить конкуренцию ни престарелому псевдо-левому демагогу Берни Сандерсу, ни даже открытому гею Буттиджичу. Уоррен, как дублер Байдена, так же отстает. И это при том, что Байден публично заявлял https://twitter.com/TrumpWarRoom/status/1227408680313851904, что после пролета в Айове, он победит в Нью-Гемпшире.
Можно говорить о том, что делишки Байденов на Украине, которые начал вскрывать Трамп, безжалостно топят Джо Байдена, как главного оппонента Трампа и уже сейчас перед руководством дем.партии стоит серьезная проблема – поддержать Берни Сандерса (который объективно популярен, но столь же объективно ненавистен руководству партии), либо же попытаться за оставшиеся месяцы сделать ставку на Уоррен или Буттиджича (рунет конечно порвет от такой кандидатуры), хотя у тех еще меньше шансов против Трампа, чем у Сандерса. Байден как продолжатель "дела Обамы" мог бы выиграть, но дело "Бурисмы" уничтожает его. Если до выборов таки доберется Сандерс, мы увидим забавное столкновения демагогии и популизма левого и правого толка.
Байден, Сандерс, Уоррен, Буттиджич и Клобушар. Нелегкий выбор для демократов.
PS. Янг уже снялся. Габбард (которую так любят российские СМИ) и Штейр снимутся в ближайшие пару месяцев. Байдену осталось еще 1-2 раза также пролететь как в Айове и Нью-Гемпшире и можно сворачивать лавочку. Остаются 4 варианта, каждый из которых не дает гарантии победы над Трампом.
PS2. Трамп анонсировал продолжение чисток в Белом Доме. Чистки будут направлены против лиц участвовавших в попытках объявить Трампу импичмент. Демократическая пресса уже вовсю сравнивает эти попытками с преследованием инакомыслящих в нацистской Германии.
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Самая ужасная ночь в моей жизни, — Порошенко о переговорах с Путиным (ФОТО)
Пётр Порошенко в интервью украинским журналистам рассказал свою версию, как всегда драматическую, февральской ночи 2015 года, когда в Минске были подписаны договоренности, на которые возлагали столько надежд.
«Изнурительный 19-часовой марафон с Путиным — холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине „переговорщиком“ — ничто по сравнению с тем потрясением, которое перед этим выпало пережить восточноукраинскому городу… (Порошенко говорит о Краматорске — прим. РВ) 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела.
Дорогу в Минск ни один навигатор через Краматорск не проложит. Но я не мог не заехать на Донбасс. И в Минске трагическая история краматорчан была для меня как открытая рана, как обнаженный нерв.
В душе Путина, судя по его поведению, трагедия Краматорска не коснулась ни единой струны. Впоследствии Франсуа Олланд напишет (в своих мемуарах — прим. РВ), как „много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга“. Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако, решающая для того, чтобы стреножить агрессора.
Тем, кто до сих пор не понял, что было на кону, советую в ближайшие дни походить в Зал памяти на территории Министерства обороны и послушать удары колоколов по каждому погибшему в феврале 2015 года. Вспомнить, какие ожесточенные бои шли той тяжелой зимой.
Ключевой задачей “Минска-2” для нас было остановить наступление русских регулярных войск, предотвратить окружению наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских.
Мы не приняли никаких ультиматумов и благодаря поддержке наших немецких и французских партнеров добились решения о прекращении огня без предварительных условий.
Путин, напомню, настаивал, что в условиях якобы полного, по его данным, окружения около восьми тысяч украинских бойцов именно он станет диктовать эти условия: поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен.
Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружия не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы общались с Генеральным штабом.
В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014, и окружения не допустят».
Что случилось потом, все хорошо помнят: Дебальцево, Углегорск, страшные кадры эвакуации мирного населения, очередной котёл ВСУ…
Мы приведём ещё одно мнение о Минских соглашениях. Возможно, противоречивое, но имеющее право на жизнь. Это мнение бывшего политзаключенного, харьковчанина Константина Долгова.
«Завтра исполняется 5 лет со дня заключения так называемых Минских соглашений. Можно много рассуждать и о самих «соглашениях», и об их авторе. Важно понимать другое: 5 лет назад у ополчения был реальный шанс военной победы, после которой взятие Киева оставалось бы делом техники.
Вместо этого было остановлено ключевое наступление на Мариуполь, из которого уже удрали украинские вояки, а сам город ждал своих освободителей.
Вместо этого крупнейший промышленный, индустриальный регион был вырван из нормальной жизни и на многие годы завис в безвременье, без надежд и перспектив.
Я в гробу видал и автора «Минских соглашений», и всю партию так называемого мира. Потому как без победы никакого мира не будет и ежедневные обстрелы Донбасса это подтверждают.
А на улицах Донецка, Луганска и Горловки вам банально набьют баки за поддержку «Минска». И правильно сделают. Жаль только, что автор «соглашений» никогда по этим улицам не прогуляется.
Впрочем, я до сих пор верю в то, что мой родной Донбасс переживёт и нынешнее испытание. Вера эта иррациональна, конечно. Но без неё было бы совсем грустно.
«За нас, за вас и за Донбасс». Так звучит самый популярный в наших краях тост. Так пусть же он звучит вечно, вопреки всем «минскам»!».
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На Украине предложили продать США земли для “защиты” от России
Фото: © U.S. Army / Flickr
Киевский экономист Зиновий Свереда советует Украине продать приграничные с Россией территории американским компаниям для того, чтобы на них развернулись войска США, передает RT.
Продажа земли, по мнению Свереды, помогла бы решить проблему со сланцевым газом на востоке Украины.
В январе депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк украинцам рабское будущее в случае, если парламентарии примут законопроект об открытии рынка земли.
В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
В ноябре 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным физическим и юридическим лицам, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
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Зеленский сменил главу своей администрации
О замене главы администрации Зеленского.
Зеленский сменил главу своей администрации
Сегодня вся Украина выдвигает версии: почему президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку главу администрации Андрея Богдана, протеже благодетеля Игоря Коломойского, а вместо него назначил своего близкого друга Андрея Ермака.
Пока о причинах ухода Богдана не сообщают в администрации, а сам он молчит, предоставляя слово местным СМИ. Те в свою очередь стараются во всю. К примеру, издание «Новое время» называет причиной столь поспешной отставки Богдана вражду между ним и Ермаком.
По версии СМИ, личная неприязнь достигла «апогея», и игнорировать ее уже невозможно. А Зеленский совсем не выносит конфликтных ситуаций, о чем недавно сообщал журналистам.
«Украинская правда» утверждает, что увольнения Богдана хочет олигарх Коломойский. Еще раньше на Украине велись разговоры о планах Коломойского заменить нелояльного Богдана. Мол, когда-то главный «ресурс» олигарха во власти — его адвокат Богдан — постепенно превращается не в мостик между олигархом и президентом, а в стену между ними. Коломойский еще может набрать руководителя ГБР и попросить «не трогать «Приват», пока МВФ в Украине», но тот же Богдан открытым текстом говорит, что нет и не может быть перспективы вернуть олигарху банк», сообщает издание.
Впрочем, назначенный Ермак вряд ли будет более лояльным по отношению к олигарху. Поэтому логичнее было бы предложить, что Зеленский все-таки уступил Вашингтону и начинает откровенно сдавать благодетеля. Заокеанских кураторов никогда не устраивал тот факт, что протеже опального олигарха возглавляет администрацию украинского президента.
И сейчас смещение сил происходит от группы Коломойского к команде «квартальцев» (непосредственных соратников гаранта, которые помогали ему не только в раскрутке «Студии — Квартал 95», но и в предвыборной кампании).
С другой стороны, марионеточный президент вряд ли сможет легко освободиться от диктата могущественного благодетеля и вполне вероятно, что бывший глава президентского офиса идет на повышение. Поэтому не исключается еще одна версия, которую распространяют социальные сети. Как сообщает Telegram-канал «Женщина с косой», Зеленский уволил Богдана, чтобы в будущем депутаты Верховной Рады назначили его на должность премьер-министра страны.
«В кулуарах ходят слухи, что это сигнал премьер-министру Алексею Гончаруку. Источники поясняют, что Андрея Богдана могут в будущем назначить вместо Гончарука на пост премьер-министра Украины», — говорится в сообщении.
Однако какой резон увольнять Богдана сейчас, если можно это сделать непосредственно перед назначением на новое место? У Гончарука, конечно же, рыльце в пушку. И болтает много, опять-таки обидные слова в адрес гаранта, и соображает плохо. Но миссия этого персонажа пока не выполнена до конца. Вот закончит Гончарук с реализацией проекта всеобщей распродажи, включая сельхозугодья Украины, тогда можно и «слить» его в качестве козла отпущения. Но до этого момента еще очень много времени пройдет.
В то же время слухи в кулуарах свидетельствуют о непотопляемости Богдана. Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что уже бывший глава администрации Зеленского не уйдет из власти. «Рано списывать с политических процессов Андрея Богдана, а отставка может перерасти в перевод на новую должность, которая разочарует многих «соросят». Вот смешно будет потом наблюдать за их реакцией», — рассказал источник.
Между тем, некоторые политологи не исключают выбор Зеленского в пользу Ермака по причине его успешной работы. Богдан совсем не ловит мышей, зато Ермак уже успел продемонстрировать миру свои таланты.
«Это было вызвано определенными успехами, которые показал помощник президента Андрей Ермак на международной арене. Имеется в виду и обмен удерживаемыми лицами, и организация встречи в «нормандском формате», которая прошла в декабре… Ермак, в отличие от Богдана, показал свою результативность. У последнего во внутренней политике наметился ряд неудач: эти все скандалы в партии «Слуга народа» он же должен был разруливать, но у него не получилось. И поэтому президент стал больше доверять Ермаку», — цитирует Украина.ру политолога Даниила Богатырева, который уверен, что отставка стала следствием того, что Ермаку перепоручили всю работу, которую ранее выполнял Богдан, поэтому «нет никакого смысла держать его на месте как свадебного генерала».
Действительно, Ермак с точки зрения Киева показал себя неплохим переговорщиком, к тому же он прекрасно общается с заокеанскими кураторами. Но этим можно заниматься и в должности заместителя главы офиса Зеленского, что он раньше и делал, имея при этом неограниченные полномочия в обход того же Богдана. К тому же визави Ермака по переговорам Дмитрий Козак продолжит курировать украинские дела (о чем сегодня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков) в качестве заместителя главы администрации президента РФ.
Можно, конечно, вспомнить реплику Зеленского в августе прошлого года, когда он объяснил попытку Богдана написать заявление об уходе. Якобы в его команде были достигнуты особые договоренности: увольняется сотрудник лишь в том случае, если не может справиться с поставленными задачами. Но подобным доводом объяснить нынешний ухода Богдана было бы слишком просто. Пробиться на ключевые места в Киеве сегодня можно отнюдь не из-за наличия профессиональных навыков и особой одаренности.>
Анна Пономарева
https://asd.news/articles/ukraina/ermak-vmesto-bogdana/ – цинк
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Депутат Рады Новинский рассказал, как украинская власть десятилетиями пиарила нацистов
На Украине десятилетиями ведется работа по дискредитации Великой Победы 9 мая 1945 года, украинцам навязывают фальшивых героев и пытаются обесценить все то, что помогло народам СССР победить фашизм и нацизм.
Об этом в своей статье «Об исторической памяти и насилии над историей» в ИА REGNUM написал народный депутат Украины Вадим Новинский.
По словам политика, в ход идут многие давно апробированные нацистскими агитаторами приемы, в частности, «специально достали из архивов и тиражируют немецкую пропагандистскую фальшивку с „приказом” о выселении в Сибирь всех украинцев».
«Нарочно подчеркивают пропорции в количестве погибших немецких и советских граждан, мол, советские маршалы „завалили” немцев трупами.
Хотя жестокая статистика показывает: безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в 1941–1945 годах — 11,5 миллиона бойцов, потери Германии и ее союзников — 8,6 миллионов. То есть 1,3:1. Основные потери мы понесли не на полях битв, а на оккупированных территориях: потери гражданского населения в зоне оккупации — 13,5 миллионов человек!» — пишет Новинский.
Другая линия пропаганды — утверждение о том, что Победа ничего не дала, «один тоталитарный режим сменился другим, да и немцы были предпочтительнее — культурная, образованная нация, не то, что полуварвары из СССР».
«Жили бы давно в Европе, ездили бы на немецких автомобилях по качественным автобанам…
Про Генеральный план „Ост” и стратегию порабощения и уничтожения всех неарийских народов (в том числе украинцев) авторы новых исторических концепций сегодня стараются умалчивать», — пишет Новинский.
Депутат считает, что Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны наряду с немецким руководством, что является одним из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий.
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«Второй прием — попытка ввести в игру „новых героев”. То, что украинцам пытаются навязать ОУН и УПА* как равноправных участников борьбы с нацизмом наряду с Красной Армией (а с недавних пор как основную силу, представлявшую интересы Украины во Второй мировой войне), яркий пример подобного приема.
Получается, что украинские националисты в равной мере способствовали Победе? А где же великие сражения УПА против немецких войск? Где результативность борьбы с немцами?» — констатировал Новинский.
По его мнению, югославский вариант, при котором коммунистические партизаны Тито и четники Михайловича воевали в равной мере против нацистов, хоть и стояли на разных идеологических позициях, явно не пример для Украины, в истории которой УПА играла локальный характер, мало повлиявший на исход Второй мировой войны.
«А если учесть некоторые важные документы (свидетельства о переговорах лидеров ОУН во главе с Иваном Грыньхом с нацистами во Львове в конце 1943 года, протоколы допросов немецкого офицера Лацарека, заявления Ярослава Стецько о том, что „украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм — разные национальные проявления единого Духа”), становится очевидной провокационная суть попыток ввести в историю Победы „новых героев”», — констатировал Новинский.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Зеленский собирается бороться за молодёжь Донбасса украинскими паспортами и дистанционным изучением мовы
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по мотивации молодежи, которая находится на территориях Народных Республик Донбасса, по сбережению украинского гражданства.
«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — сказал Зеленский на совещании с членами правительства.
Во время совещания Зеленский акцентировал внимание на том, что в то время, пока на Донбассе продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на территориях Республик.
По убеждению главы украинского государства, такая ситуация недопустима и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов — упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями ЛДНР.
Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины. Кроме того, планируется расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.
По мнению Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории Украины.
Кабмин должен разработать свои предложения до 1 марта.
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Оборотная сторона медали
Буквально на днях, 20 февраля, население Украины будет чтить память граждан, погибших на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Речь идет о так называемой «Небесной сотне» — участниках протеста, павших якобы от рук силовиков. Комитет Рады по информационной политике на днях со скандалом одобрил проект заявления Рады по событиям 2013-2014 годов. В нем оправдываются протестующие, осуждается Янукович и силовики.
История «Небесной сотни», которая по факту насчитывает 107 человек, 105 из которых посмертно получили звание «Герой Украины» и еще двое стали кавалерами ордена Небесной сотни, навечно вписана в историю Украины как пример героизма и самопожертвования, на которое способны граждане ради свободы и благополучия своей страны. По крайней мере, так принято считать.
По факту же история «Небесной сотни» — сплошная череда выдумок, домыслов и передергивания фактов. Я не могу отрицать очевидных моментов и заявлять о том, что все рассказываемое о «Небесной сотне» — вымысел и подтасовка фактов. Нет, жертвы среди протестующих действительно были, но далеко не все из тех, кто удостоился звания «Герой Украины» погибли, сражаясь за будущее своей страны.
Сегодня, спустя шесть лет по прошествии тех событий, мы можем смело заявить о том, что история «героев Небесной сотни», это не более чем хитрый ход пропагандистов, которым нужно было срочно придумать современных героев, тех, на кого можно нацепить ореол мучеников.
Люди, умершие от аллергии на лидокаин, погибшие под колесами грузовиков, умершие от сердечных приступов, покончившие жизнь самоубийством, погибшие в бытовых драках, скончавшиеся от пневмонии и даже умершие естественной смертью, — среди «героев Небесной сотни» есть персонажи абсолютно случайные и отнюдь не погибшие «смертью храбрых» в борьбе за независимость Украины.
Новой Украине нужны были свои герои. Желательно мертвые, чтобы не только наделить их теми качествами, которыми они не обладали при жизни, но и сделать их неким символом единения украинского народа, который не доставит действующей власти хлопот в дальнейшем. И руководствуясь данными критериями, кто-то буквально назначал «героев», придумывая каждому из них историю, от которой у простого обывателя буквально слезы наворачивались на глаза.
Получилось. Пьяницам, наркоманам, бомжам и случайным прохожим среди прочего щедро присвоили высшие государственные награды, а украинский народ, не видя очередного подвоха, согласился чтить этих новоявленных «героев».
Но были и другие. Были те, кого «назначили» виновными. Те, о ком сегодня не принято говорить. Сотрудники милиции и бойцы спецподразделения «Беркут» которых расстреливали с тех же позиций, с которых убивали будущих «героев Небесной сотни».
Список сотрудников правоохранительных органов, погибших или пострадавших на Майдане в те дни, гораздо более объемный, чем аналогичный список «Небесной сотни». В данном списке более 1000 фамилий. И практически каждый из них получил ранение непосредственно на Майдане.
Ушибы, гематомы, рваные раны, огнестрельные и ножевые ранения, контузии — вот неполный список тех травм, которые получили украинские правоохранители, честно выполняющие свой долг. В те дни в Киеве были убиты, по разным данным, от 18 (эту цифру называл Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов. 140 человек получили огнестрельные ранения, еще 9 человек — контузии. Количество переломов конечностей, травм, ожогов и прочего исчисляется сотнями. И каждый из погибших, раненых и получивших травмы просто исполнял свой долг по защите конституционного строя. Не более того. Выполнял приказы и был верен присяге. Но сегодня об этих людях вспоминать не принято. Их считают преступниками, хотя единственное совершенное ими «преступление» — защита всенародно избранного президента и тех членов правительства, которые не примкнули к демонстрантам. Можно ли винить бойцов «Беркута» в том, что они выполняли приказы человека, который на тот момент являлся гарантом Конституции и был наделен всей полнотой исполнительной власти? Виноваты ли силовики в том, что в ходе столкновений с протестующими пролилась кровь, и пролилась с обеих сторон?
Я хорошо помню хронологию тех событий. Помню, как забрасываемые булыжниками и бутылками с зажигательной смесью, избиваемые железными прутами и цепями силовики держали строй и не применяли огнестрельного оружия. Я помню, как началась та бойня, в результате которой погибли как протестующие, так и силовики. Я, как и многие другие очевидцы тех событий, буквально уверен в том, что вина за гибель людей, как демонстрантов, так и силовиков, лежит на третьей стороне. На тех, кто спровоцировал кровопролитие лишь для того, чтобы ускорить процесс свержения действующей власти. Так почему же одних погибших принято считать героями, в то время как о других нельзя говорить иначе как о преступниках?
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Как спасти канал ATR
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«Украинская сторона нарушила не только договоренности по отводу тяжелого вооружения, но и запрет на продвижение вперед, в результате чего на некоторых участках линии соприкосновения произошло сближение позиций на критическое расстояние прямой видимости, что закономерно повлекло эскалацию: ранения и гибель мирных жителей, разрушение жилого фонда и объектов инфраструктуры. Именно для того, чтобы остановить военную агрессию, еще в сентябре 2016 года было разработано и согласовано Рамочное решение Контактной группы о разведении сил и средств»
Игорь Стрелков.