Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2020

Пётр Порошенко в интервью украинским журналистам рассказал свою версию, как всегда драматическую, февральской ночи 2015 года, когда в Минске были подписаны договоренности, на которые возлагали столько надежд.

«Изнурительный 19-часовой марафон с Путиным — холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине „переговорщиком“ — ничто по сравнению с тем потрясением, которое перед этим выпало пережить восточноукраинскому городу… (Порошенко говорит о Краматорске — прим. РВ) 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела.

Дорогу в Минск ни один навигатор через Краматорск не проложит. Но я не мог не заехать на Донбасс. И в Минске трагическая история краматорчан была для меня как открытая рана, как обнаженный нерв.

В душе Путина, судя по его поведению, трагедия Краматорска не коснулась ни единой струны. Впоследствии Франсуа Олланд напишет (в своих мемуарах — прим. РВ), как „много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга“. Да, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Однако, решающая для того, чтобы стреножить агрессора.

Тем, кто до сих пор не понял, что было на кону, советую в ближайшие дни походить в Зал памяти на территории Министерства обороны и послушать удары колоколов по каждому погибшему в феврале 2015 года. Вспомнить, какие ожесточенные бои шли той тяжелой зимой.

Ключевой задачей “Минска-2” для нас было остановить наступление русских регулярных войск, предотвратить окружению наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских.

Мы не приняли никаких ультиматумов и благодаря поддержке наших немецких и французских партнеров добились решения о прекращении огня без предварительных условий.

Путин, напомню, настаивал, что в условиях якобы полного, по его данным, окружения около восьми тысяч украинских бойцов именно он станет диктовать эти условия: поднять белый флаг, оставить технику и сдаться в плен.

Мы четко заявили, что окружения нет, а наши оружия не сложат. Но для того, чтобы убедить в этом всех участников встречи, на некоторое время украинская делегация переместилась в отдельное помещение. Оттуда, через линию закрытой связи, мы общались с Генеральным штабом.

В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону по линии, определенной в Минске 19 сентября 2014, и окружения не допустят».

Что случилось потом, все хорошо помнят: Дебальцево, Углегорск, страшные кадры эвакуации мирного населения, очередной котёл ВСУ…

Мы приведём ещё одно мнение о Минских соглашениях. Возможно, противоречивое, но имеющее право на жизнь. Это мнение бывшего политзаключенного, харьковчанина Константина Долгова.

«Завтра исполняется 5 лет со дня заключения так называемых Минских соглашений. Можно много рассуждать и о самих «соглашениях», и об их авторе. Важно понимать другое: 5 лет назад у ополчения был реальный шанс военной победы, после которой взятие Киева оставалось бы делом техники.

Вместо этого было остановлено ключевое наступление на Мариуполь, из которого уже удрали украинские вояки, а сам город ждал своих освободителей.

Вместо этого крупнейший промышленный, индустриальный регион был вырван из нормальной жизни и на многие годы завис в безвременье, без надежд и перспектив.

Я в гробу видал и автора «Минских соглашений», и всю партию так называемого мира. Потому как без победы никакого мира не будет и ежедневные обстрелы Донбасса это подтверждают.

А на улицах Донецка, Луганска и Горловки вам банально набьют баки за поддержку «Минска». И правильно сделают. Жаль только, что автор «соглашений» никогда по этим улицам не прогуляется.

Впрочем, я до сих пор верю в то, что мой родной Донбасс переживёт и нынешнее испытание. Вера эта иррациональна, конечно. Но без неё было бы совсем грустно.

«За нас, за вас и за Донбасс». Так звучит самый популярный в наших краях тост. Так пусть же он звучит вечно, вопреки всем «минскам»!».

Читайте также: МИД РФ сделал заявление по Минским соглашениям