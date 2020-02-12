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Как живёт Испания. Взгляд изнутри

22:34. 12 февраля 2020 75 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Журналист Андрей Афанасьев рассказывает о том, как живёт Испания.

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#ДеньТВ #история #экономика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PqUIRKsBqZg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7184 6518
    Stelm 12 февраля 2020 в 23:28

    Куда движется Европа? В Библии уже был описан пример и финал. История городов Содома и Гоморры. Кто-то может верить,кто-то нет,кто-то вообще не верит в Библию. Да это и не важно,каждому-свое. Дело в другом. Предупреждение. Это уже было,опять наступаем на грабли. В ЕС будут волнения,потом война и передел границ.

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