Как живёт Испания. Взгляд изнутри
22:34. 12 февраля 2020 75 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Журналист Андрей Афанасьев рассказывает о том, как живёт Испания.
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Куда движется Европа? В Библии уже был описан пример и финал. История городов Содома и Гоморры. Кто-то может верить,кто-то нет,кто-то вообще не верит в Библию. Да это и не важно,каждому-свое. Дело в другом. Предупреждение. Это уже было,опять наступаем на грабли. В ЕС будут волнения,потом война и передел границ.
Движется к вырождению своих корней.