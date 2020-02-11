«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Гастрольное турне «Голосуй или проиграешь». Вып.2





5 июня. Тверская обл. Борис Ельцин встречается с жителями поселка Заволжский









10 июня. Борис Ельцин пляшет на рок-концерте в Ростове

















10 июня. Борис Ельцин пьет пиво с местными жителеми, когда он сделал внеплановую остановку по дороге в Новочеркасск.





10 июня. Борис Ельцин пьет пиво с местными жителеми, когда он сделал внеплановую остановку по дороге в Новочеркасск.





10 июня. Борис Ельцин держит меч на встрече с казаками в Ростове-на-Дону





11 июня. Борис Ельцин в Казани





11 июня. Борис Ельцин принимает участие в мусульманском фестивале в Казани





14 июня. Борис Ельцин на предвыборном митинге в Екатеринбурге





23 июня. Борис Ельцин в Мельниково





24 июня. Калининград. Бабушка, внучка и другие сторонники Бориса Ельцина ждут его прибытия





24 июня. Калининград. Борис Ельцин пожимает руку сторонникам, агитируя за переизбрание





24 июня. Калининград. Борис Ельцин принимает цветы, подаренные ему сторонниками во время его кампании по переизбранию на пост президента





24 июня. Калининград. Группа женщин в традиционной одежде ждет, чтобы поприветствовать Бориса Ельцина





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Источник: https://humus.livejournal.com/7073721.html