Скифы, Сарматы, Моголы, Тартары – древние названия Славян
10:26. 11 февраля 2020 176 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Поразительное мышление у Виктора Максименкова: умение предложить совершенно неожиданные объяснения (или гипотезы) – вот бы такое титуловнным историкам, у которых есть доступ к несравненно большему объёму материала!
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Спасибо, но нет.
Питье крови врага, чаши из черепов, украшения из челюстей, колчаны, элементы упряжи, плащи из человеческой кожи и другие кровожадные обычаи, которые легли в основу фольклора про вурдалаков, вампиров и упырей. Привычка оставлять больных и старых за пределами становища. Это славяне?
https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/v-skifskom-kurgane-arheologi-nashli-kolchan-iz-chelovecheskoi-koji-5b559e9d64a1d300a90f2ede
Это ВСЕ.
Так постуцпали ВСЕ и “славяне” тоже.
Ролик брехливый и “ниосилил”.
Но не надо думать что некие “славяне” прилетели на планету сразу развитыми-гуманными-цивилизованными и НЕ прошли путь от дикого племени с канибализмом и проч. естеством.
При расселении славян из Сибири названия тем, кто уходил, давали по имени их вождей – Скиф, Сармат и т.д… Монголов не было, были моголы – великие. Сибирь раньше называлась Тартария. Тархтария – это территории на которых жили наши Предки: от Урала до Ти-хого океана и от Студенного Океана до Центральной Индии. Тархтария – земля которой покровительствуют Боги – сын и дочь Перуна, брат с сестрой, Тарх, прозванный Даждьбогом (Дающим Богом), и его Младшая сестренка Тара. Наши Предки говорили иноземцам: ”…мы дети Тарха и Тары…”. Позднее Тархтария стала Тартарией, а библейский народ, с трудом выговаривающими букву ”р”, называл её Татарией.