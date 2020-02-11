Профессор МПГУ А.Ю.Шелковников. “Популярная философия. Философия йоги”

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция "Крымская трагедия: первые уроки и выводы". Ее основными участниками стали члены рабочей группы Совета Федерации, побывавшие на месте трагедии.Наиболее эмоциональным было выступление экс-губернатора ...
Дата: 29.08.2012 Встреча с доктором филологических наук, писателем, исследователем церковно-славянского языка, выдающимся деятелем русского национального возрождения, Татьяной Леонидовной Мироновой, в студии «Славянофил». Мы будем изучать древнерусский ...
"Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма". А.С. ПушкинЕсть такая замечательная русская народная сказка. Называется она "Солнце, Месяц и Ворон Воронович". До чего же были мудрыми наши предки, оставившие для нас вот такую сказку-притчу.Похоже, они ещё...
Столицу Руси - Киев на Днепре основал в 585 году на Замковой горе в виде крепости Великий армянский князь (нахарар) Смбат Багратуни (смотри Себеос, «История Армении», 7 век). Первоначально столица была названа Смбатас. Потомки Смбата Багратуни — Куар (Кий...