Опрос на тему, как россияне относятся к грядущим изменениям в Конституции

О том, что большая часть россиян поддерживает изменения в Конституции, предложенные Владимиром Путиным, говорят данные исследования, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Как оказалось, большая часть граждан России не просто знает об изменениях, которые предложил президент, (не просто) поддерживает их, но и готова принять участие во всероссийском опросе.

Так, 71% проголосовали за внесение изменений, 16% против и лишь 13% опрошенных затруднились ответить. Однако когда граждан спрашивали о конкретных поправках, результаты голосования оказались немного другими:

92% опрошенных поддержали предложение об обязательной индексации пенсий

83% считают необходимым закрепить в Конституции МРОТ

80% считают неприемлемым тот факт, что чиновники имеют двойное гражданство

64% уверены, что президент должен избираться не дольше, чем на два срока

58% поддерживают закрепление в Конституции Госсовета.

Так же россиянам предложили выбрать самые, на их взгляд, важные пункты. Лидерами стали: предложение об индексации пенсий, закрепление МРОТ и запрет на двойное гражданство лицам, занимающим пост чиновников.

Как видите, основной упор люди делают на социальную сферу. И даже если всенародное голосование назначат на следующее воскресенье, 64% респондентов готовы принять в нем участие.

Напомним, опрос, проведенный ВЦИОМ в начале февраля, показал, что 80% россиян считают важными поправки в Конституцию.