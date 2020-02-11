Главная » Мировоззрение, Политика

Опрос на тему, как россияне относятся к грядущим изменениям в Конституции

12:08. 11 февраля 2020 39 просмотров Один комментарий Опубликовал:

О том, что большая часть россиян поддерживает изменения в Конституции, предложенные Владимиром Путиным, говорят данные исследования, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Как оказалось, большая часть граждан России не просто знает об изменениях, которые предложил президент, (не просто) поддерживает их, но и готова принять участие во всероссийском опросе.

Так, 71% проголосовали за внесение изменений, 16% против  и лишь 13% опрошенных затруднились ответить. Однако когда граждан спрашивали о конкретных поправках, результаты голосования оказались немного другими:

92% опрошенных поддержали предложение об обязательной индексации пенсий

83% считают необходимым закрепить в Конституции МРОТ

80% считают неприемлемым тот факт, что чиновники имеют двойное гражданство

64% уверены, что президент должен избираться не дольше, чем на два срока

58% поддерживают закрепление в Конституции Госсовета.

Так же россиянам предложили выбрать самые, на их взгляд, важные пункты. Лидерами стали: предложение об индексации пенсий, закрепление МРОТ и запрет на двойное гражданство лицам, занимающим пост чиновников.

Как видите, основной упор люди делают на социальную сферу. И даже если всенародное голосование назначат на следующее воскресенье, 64% респондентов готовы принять в нем участие.

Напомним, опрос, проведенный ВЦИОМ в начале февраля, показал, что 80% россиян считают важными поправки в Конституцию.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
... в Сирии положительно относятся 63% россиян. Участие российской авиации...вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных..., не предупредившей о грядущих действиях России в Сирии...не делает. Как сообщает Euronews, это обусловлено тем, что ...
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2018
...продолжают дискуссии «о грядущих поставках оружия». Об...Мы заметили, что россияне отвели свои танки ... ТВ был проведён опрос зрителей в прямом ... опаской наблюдает за тем, как члены ультрарадикальных организаций ...оккупанты» к людям не относятся). А потому «в...
Новости России и Крыма. Сегодня 27 марта 2015
... заявил о незаконности грядущих сокращений. «Руководство ...дела о банкротстве относились к исключительной ... коммерческими интересами. Тем не менее, .... Это описание, как отмечает «Коммерсант»,... мартовского опроса «Левада-центр», число россиян, которые...
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
... И к Украине это относится едва ли не в ... объяснено тем, что придя в себя, террористы могли каким-то... опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного на минувшей неделе, большинство россиян ...и на рынке мяса. Грядущей зимой аналитики прогнозируют повышение ...
Грузия — пока еще не очевидный банкрот
...Например, согласно опросу ФОМ год назад 59% россиян негативно оценивали отношения...10% относятся к «сытому классу» мегаполисов, но эта тема увела ... шанс на победу в грядущих выборах? Постараться до того...и гниение. Кто как может, кому как повезет. Собственно, в...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
..., достаточно  услышать как на самом деле происходило... состояния дел и грядущих перспектив, даже в... взлёт. К таковым относятся Индия и Китай,... россиян, которые явно излишни по сравнению с теми...Примечательно, что по данным опросов, значительная часть жителей ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 25862 22522
    Вячеслав 11 февраля 2020 в 12:26

    Основная тёмная масса – за изменения. А остальные и так видят, что предыдущая не соблюдалась – хотя бы по тем же обнаглевшим попам видно, да и при “отредактированной” будет не лучше…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)